Вылетел в кювет, зацепившись за кусты: под Ярославлем 38-летний водитель погиб в ДТП с «Ладой»

Под Ярославлем в страшном ДТП погиб 38-летний водитель. 21 мая на трассе Ярославль — Любим «Лада Калина» вылетела в кювет. Трагедия произошла в 11:30.
По предварительной информации от областной Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет. Легковушку закрутило и опрокинуло.
На кадрах от ГАИ видно, как помятую машину отделяют от дороги деревья и кусты. Основной удар пришелся на правую сторону. Передняя часть легковушки также разбита, стекла выбиты.
Пережить такой маневр водителю, к сожалению, не удалось.
«От полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи», — уточнили в Госавтоинспекции.
Ранее на повороте по грунтовой дороги разбился молодой водитель «Ягуара». Ночью 19 мая на 2-м километре трассы Петровское — Воронино — Горки иномарка вылетела в кювет. Его 25-летнего пассажира госпитализировали с травмами.