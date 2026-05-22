Вылетел в кювет, зацепившись за кусты: под Ярославлем 38-летний водитель погиб в ДТП с «Ладой»

Под Ярославлем в страшном ДТП погиб 38-летний водитель. 21 мая на трассе Ярославль — Любим «Лада Калина» вылетела в кювет. Трагедия произошла в 11:30.

По предварительной информации от областной Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет. Легковушку закрутило и опрокинуло.

На кадрах от ГАИ видно, как помятую машину отделяют от дороги деревья и кусты. Основной удар пришелся на правую сторону. Передняя часть легковушки также разбита, стекла выбиты.

Пережить такой маневр водителю, к сожалению, не удалось.

«От полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи», — уточнили в Госавтоинспекции.