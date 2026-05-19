«Ягуар» вылетел в кювет: в Ярославской области погиб молодой водитель

Легковушку занесло на грунтовой дороге Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Смертельная авария произошла ночью 19 мая в Ярославской области. В 02:30 на втором километре трассы «Петровское — Воронино — Горки» иномарка вылетела в кювет.

За рулем белого «Ягуара» ехал 27-летний водитель, он направлялся в сторону поселка Петровское.

По предварительной информации от областной Госавтоинспекции, ему не удалось войти в поворот на грунтовой дороге — легковушку занесло и выкинуло в кювет. Машина кувырнулась через крышу.

Сама легковушка внешне не очень пострадала Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram Помимо водителя, в иномарке ехал пассажир Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

«В результате ДТП один из пассажиров в автомобиля „Ягуар“ — 27-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, 25-летнего пассажира с травмами госпитализировали в больницу», — сообщили в ведомстве.

В этом районе трассы дорога грунтовая и уходит на поворот.

Легковушку занесло на грунте Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram