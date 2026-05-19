«Ягуар» вылетел в кювет: в Ярославской области погиб молодой водитель

Смертельная авария произошла ночью 19 мая в Ярославской области. В 02:30 на втором километре трассы «Петровское — Воронино — Горки» иномарка вылетела в кювет.
За рулем белого «Ягуара» ехал 27-летний водитель, он направлялся в сторону поселка Петровское.
По предварительной информации от областной Госавтоинспекции, ему не удалось войти в поворот на грунтовой дороге — легковушку занесло и выкинуло в кювет. Машина кувырнулась через крышу.
«В результате ДТП один из пассажиров в автомобиля „Ягуар“ — 27-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, 25-летнего пассажира с травмами госпитализировали в больницу», — сообщили в ведомстве.
В этом районе трассы дорога грунтовая и уходит на поворот.
Ранее при обгоне по встречной полосе 45-летний водитель «Cherry Tigo» влетел в «Ладу», за рулем которой находился 49-летний мужчина. Авария случилась 16 мая в Рыбинском районе. После столкновения обоих мужчин госпитализировали. Водитель «Лады» умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.