«Ягуар» вылетел в кювет: в Ярославской области погиб молодой водитель

Легковушку занесло на грунтовой дороге | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Легковушку занесло на грунтовой дороге

Смертельная авария произошла ночью 19 мая в Ярославской области. В 02:30 на втором километре трассы «Петровское — Воронино — Горки» иномарка вылетела в кювет.

За рулем белого «Ягуара» ехал 27-летний водитель, он направлялся в сторону поселка Петровское.

По предварительной информации от областной Госавтоинспекции, ему не удалось войти в поворот на грунтовой дороге — легковушку занесло и выкинуло в кювет. Машина кувырнулась через крышу.

Сама легковушка внешне не очень пострадала | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Помимо водителя, в иномарке ехал пассажир | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

«В результате ДТП один из пассажиров в автомобиля „Ягуар“ — 27-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, 25-летнего пассажира с травмами госпитализировали в больницу», — сообщили в ведомстве.

В этом районе трассы дорога грунтовая и уходит на поворот.

Легковушку занесло на грунте | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Ранее при обгоне по встречной полосе 45-летний водитель «Cherry Tigo» влетел в «Ладу», за рулем которой находился 49-летний мужчина. Авария случилась 16 мая в Рыбинском районе. После столкновения обоих мужчин госпитализировали. Водитель «Лады» умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
