Кто ответит за смертельную прогулку по Байкалу, на которой утонули пятеро — вскрылись новые подробности

Подозреваемым в крушении предъявили обвинение Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура / Maх

Погибшие во время крушения аэролодки на Байкале были на судне без жилетов. Также стало известно, что владелец и управляющий катером сотрудник работали нелегально. Следователи задержали их. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям.

Аэролодка не была поставлена на учёт, а управлял ей человек, не имеющий соответствующих прав. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны судоводитель и владелец судна. Им предъявили обвинение», — говорится в сообщении ведомства.

Ответственным лицам грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса. За нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, также за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчины признали вину.

Предполагаемой причиной ЧП мог стать резкий поворот, уточнили источники РЕН ТВ. Именно из-за опасного манёвра корабль перевернулся на крышу и начал быстро заполняться водой.

Трагедия на Байкале, где погибли пятеро пассажиров катера «Хивус», произошла утром 19 мая. Выяснилось, что на потерпевшей крушение лодке собрались туристы из Москвы и Подмосковья, большинство из которых — женщины 50–60 лет. Всего на борту находилось 18 человек.