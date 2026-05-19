Происшествия На Байкале перевернулся катер с туристами: есть погибшие

Среди пострадавших ребенок

Катер проводил прогулочную экскурсию | Источник: Прокуратура Республики Бурятия

Катер с людьми перевернулся на озере Байкал, четыре человека не смогли выбраться из воды. По предварительным данным, инцидент произошел в 30 м от местности Черепаха.

По информации прокуратуры Бурятии, с судна удалось спасти 10 человек, в том числе 14-летнего ребенка. Одного человека госпитализировали.

Как пишет Telegram-канал 112, количество погибших увеличилось до пяти человек. Четверо не смогли выбраться из лодки, один человек утонул в воде.

На месте работают спасатели. Аэролодку отбуксировали к берегу.

По предварительным данным, инцидент произошел в 30 метрах от местности Черепаха. Судно проводило прогулочную экскурсию.

По информации Telegram-канала Baza, капитан «Хивуса» на воздушной подушке выехал на лёд. В какой-то момент он решил совершить прыжок со льда в воду, и именно во время этого манёвра судно перевернулось.

Известно, что «Хивус-10» обычно вмещает до 10 человек, на этот раз на борту было 14.

По данным синоптиков на 19 мая 2026 года, температура воды в Байкале составляет примерно 7 градусов тепла. В этот период вода остаётся холодной, а длительное пребывание в ней может привести к переохлаждению.

Обновлено 12:08 (мск): По уточненной информации, на борту находились 18 человек, спасено 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Одна женщина получила рваную рану ноги, ее госпитализировали.

ИЦ СК по республике Бурятия возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Алена Смагина
