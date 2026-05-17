Дрон упал на территорию детского лагеря в Ростовской области

На месте падения обломков работают оперативные службы (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Утром во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область один из беспилотников упал на территории детского оздоровительного комплекса. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Натальевка. Обломки дрона повредили крышу одного из строений детского лагеря «Спутник». Возгорания не случилось.

В момент происшествия на базе проводилось мероприятие, никто из его участников не пострадал. Оперативные службы работают на месте, при необходимости всем окажут помощь.

По словам главы региона, силы ПВО также уничтожили беспилотники в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Губернатор держит ситуацию на личном контроле и предупредил, что опасность новых атак сохраняется. Он призвал жителей быть осторожными.