Дрон упал на территорию детского лагеря в Ростовской области

Утром во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область один из беспилотников упал на территории детского оздоровительного комплекса. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в селе Натальевка. Обломки дрона повредили крышу одного из строений детского лагеря «Спутник». Возгорания не случилось.
В момент происшествия на базе проводилось мероприятие, никто из его участников не пострадал. Оперативные службы работают на месте, при необходимости всем окажут помощь.
По словам главы региона, силы ПВО также уничтожили беспилотники в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Губернатор держит ситуацию на личном контроле и предупредил, что опасность новых атак сохраняется. Он призвал жителей быть осторожными.
Атака на Ростовскую область стала не единственной за день. За ночь над Россией уничтожили более 550 дронов. Дроны сбили над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Самые сильные последствия на себе ощутила Москва и Подмосковье.