Обломки упали в аэропорту, под завалами в доме ищут людей: всё об ударах 556 дронов

В результате атаки погибли несколько человек

Более 550 дронов атаковали Россию минувшей ночью. К сожалению, без жертв и разрушений не обошлось. Беспилотники били по домам, обломки упали в аэропорту. Рассказываем все подробности.

Как сообщили в Минобороны РФ, дроны сбили над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей. По официальным данным, всего уничтожили 556 беспилотников.

В Московской области, по словам губернатора Андрея Воробьева, при атаке беспилотников погибли трое местных жителей. Еще четверо пострадали, один человек остается под завалами.

В Химках дрон попал в частный дом, погибла женщина, под завалами находится еще один человек. В деревне Погорелки (Мытищи) обломки дрона упали на строящийся дом, погибли двое мужчин, также повредили еще один дом.

В микрорайоне Путилково в Красногорске беспилотник попал в многоэтажку, повредил несколько квартир, пострадавших нет. В Истре дрон атаковал жилые дома: многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Предварительно, ранения получили трое мужчин и одна женщина. В деревне Субботино Наро-Фоминского округа после падения дрона загорелся частный дом, пострадавших нет.

В Москве, по данным мэра Сергея Собянина, за сутки сбили 120 беспилотников, пострадали 12 человек. В основном это строители, находившиеся возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. Технология завода не пострадала, повредили три дома. Подробнее о ситуации в столице рассказываем в онлайн-трансляции.

«В основном возле проходной МНПЗ пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», — уточнил Собянин.

На территории аэропорта Шереметьево упали обломки дрона. Они находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.

«На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. Ситуация в пассажирских терминалах спокойная», — говорится в сообщении пресс-службы авиагавани.

В Севастополе осколки сбитого дрона повредили высоковольтную линию электропередачи, что вызвало перебои со светом в отдельных районах города. В нескольких домах повредило стены и крыши, жертв и пострадавших нет, пояснил губернатор Михаил Развожаев.

В Белгородской области в селе Нежеголь FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель скончался на месте, транспорт сгорел, сообщил оперштаб региона.

В Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь рассказал об уничтожении беспилотников в городе Азове и в трех районах: Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском. Взрывной волной повредило остекление в здании Донского государственного технического университета, пострадавших нет.

В Воронежской области губернатор Александр Гусев отметил, что сбили четыре дрона над тремя районами, жертв и разрушений нет. В Курской, Брянской, Тульской и Липецкой областях несколько раз за ночь объявляли ракетную опасность. Данных о разрушениях пока нет.

Росавиация ввела временные запреты на прием и выпуск самолетов в нескольких аэропортах для обеспечения безопасности полетов. Запреты коснулись Внуково, Домодедово, Жуковского, Шереметьево, а также аэропортов Пскова, Краснодара и Махачкалы. Позже сняли запреты в Шереметьево, Жуковском и Краснодаре. Внуково и Домодедово продолжили работу по согласованию с соответствующими органами — параметры временных ограничений воздушного пространства скорректировали.