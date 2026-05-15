Происшествия В Дагестане воспитатели в детсаду отрезали палец трехлетней девочке. Трое человек — в СИЗО

Они решили дорезать палец после того, как его прищемило дверью

1 389
Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

8 мая в детсаду Махачкалы девочка потеряла палец на ноге. По предварительным данным, мизинец ребенка прищемило дверью. После этого палец начал отрываться.

Вместо того чтобы сообщить родителям и вызвать медиков, воспитатели сами дорезали этот палец. Оторванный палец они молча положили девочке в колготки. Травму родители заметили только дома, когда ребенка переодевали, и палец выпал из этих колготок.

Этот кошмарный случай прогремел на всю страну. Троих сотрудников детсада арестовали. MSK1.RU cобрал главное о резонансной истории.

Что случилось?

ЧП случилось в детсаду № 22, пострадавшей девочке всего 3 года.

По предварительной версии, палец малышки крайне сильно прищемило дверью. Воспитатели, увидев это, решили полностью отрезать его. Так девочка лишилась мизинца на правой ноге.

«Мизинец начал отрываться, а воспитатели его уже дорезали», — сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана.

Воспитательницы не стали вызывать скорую помощь. Они просто положили оторванный палец в колготки ребенка. Травму обнаружили только родители, когда начали раздевать дочку.

Ребенка срочно отвезли в больницу. Однако восстановить палец не удалось.

Последствия

Суд отправил в СИЗО двух воспитательниц и няню детского сада. Их обвинили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 29 суток, то есть по 7 июля», — рассказали в пресс-службе судов Дагестана.

В управлении образования Махачкалы добавили, что заведующая, две воспитательницы и няня уволены из детсада. Также во всех дошкольных учреждениях города устроят внеплановые проверки.

«Будет оцениваться не только профессионализм сотрудников, но и их психологическое состояние, отношение к детям, умение работать в стрессовых ситуациях.

Также мы запускаем анонимную почту доверия для родителей и сотрудников. Если кто-то увидит грубость, агрессию или жестокое отношение к детям — мы должны узнавать об этом сразу», — рассказала начальник управления образования Шаганэ Баймурзаева.

Инцидент она назвала «недопустимым», а семье ребенка выразила слова поддержки.

Что с девочкой?

Восстановить палец малышки не получилось. Об этом рассказал Ибрагим Евтемиров, врач-ортопед, оперировавший ребенка. Девочку уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

«Отец подозревал, что палец отрезали, но больше было похоже, что его чем-то прищемило, — поделился врач с РИА Новости. — При поступлении состояние ребенка было средней степени тяжести. Девочка истерила в отделении, поэтому мама до операции ждала с ней в холле — вот это запомнилось…»

Также интервью дал отец девочки. Он признался, что его маленькая дочь получила психологическую травму. Теперь она постоянно плачет. Рассказать о том, что именно случилось в детсаду, она пока не в состоянии.

«Ребенок получил психологическую травму, надо прорабатывать. Работаем над этим. Стараемся мягко разговаривать. Дочка дома, ее уже выписали из больницы. Она не понимает, что случилось, иногда что-то говорит, плачет постоянно», — сказал отец девочки.

Мы также рассказывали, как в Подмосковье воспитатель детсада сломала ребенку палец во время урока музыки.

Василина Березкина
Василина Березкина
Комментарии
9
Гость
15 мая, 13:59
Зачем в местном паблике такая сомнительная новость, да еще из совсем другого региона.
Гость
15 мая, 11:53
Ерунда какая-то написана. Если бы ребенку отрезали (прищемили) палец, ор стоял бы такой, что не только в детском саду, а в соседних домах было бы слышно. Какая-то тёмная история
Рекомендуем