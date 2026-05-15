Беспилотники атаковали многоэтажки и завод в Рязанской области: погибло три человека

Беспилотники атаковали Рязанскую область. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
«К сожалению, от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий. По предварительным данным, есть пострадавшие. Идет ликвидация последствий, на месте работают оперативные службы», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Он призвал местных жителей не подходить к окнам и спрятаться в ванной комнате или коридоре с капитальными стенами.
Очевидцы прислали в редакцию фото, на которых видно зарево от пожара, а также облако черного дыма.
Обновлено (06:00 мск)
По обновленной информации от губернатора региона, беспилотники попали в два многоэтажных дома, погибло три человека.
«К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развёрнуты пункты временного размещения», — сообщил Павел Малков.
Обновлено 12:33 (мск): число пострадавших в результате атаки увеличилось до 28, сообщила пресс-служба Минздрава.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.