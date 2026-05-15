Происшествия Беспилотники атаковали многоэтажки и завод в Рязанской области: погибло три человека

Местных жителей призвали укрыться в безопасном месте

Зарево от пожара видно издалека

Беспилотники атаковали Рязанскую область. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

«К сожалению, от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий. По предварительным данным, есть пострадавшие. Идет ликвидация последствий, на месте работают оперативные службы», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам и спрятаться в ванной комнате или коридоре с капитальными стенами.

Очевидцы прислали в редакцию фото, на которых видно зарево от пожара, а также облако черного дыма.

Обновлено (06:00 мск)

По обновленной информации от губернатора региона, беспилотники попали в два многоэтажных дома, погибло три человека.

«К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развёрнуты пункты временного размещения», — сообщил Павел Малков.

Обновлено 12:33 (мск): число пострадавших в результате атаки увеличилось до 28, сообщила пресс-служба Минздрава.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Дарья Пирогова
Комментарии
9
Гость
15 мая, 12:48
Вот уже и до Рязани долетели...
Гость
15 мая, 04:51
Это вам ответ за Киев, где вы разрушили жилой дом и убили 10 человек.
Гость
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
