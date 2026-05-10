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Происшествия В Лос-Анджелесе самолет сбил мужчину на взлетной полосе и загорелся — видео

В Лос-Анджелесе самолет сбил мужчину на взлетной полосе и загорелся — видео

Пассажирам потребовалась помощь

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Во время происшествия 12 человек получили травмы | Источник: BoneKnightmare / XВо время происшествия 12 человек получили травмы | Источник: BoneKnightmare / X

Во время происшествия 12 человек получили травмы

Источник:

BoneKnightmare / X

Мужчина погиб под шасси самолета Airbus A321 в международном аэропорту Денвер в Лос-Анджелесе, США. Как сообщает CBS News, происшествие привело к сбоям в работе авиагавани.

В аэропорту Денвера подтвердили, что инцидент произошел 8 мая около 23:19 по местному времени (9 мая 08:19 мск), мужчина перелез через ограждение и оказался на взлетно-посадочной полосе. Через две минуты после проникновения на территорию его сбил пассажирский самолет. По предварительным данным, погибший не был сотрудником аэропорта, его личность еще устанавливают.

Источник:

BoneKnightmare / X

После инцидента у самолета загорелся двигатель, а в салоне произошло задымление. Пассажиров эвакуировали по аварийным трапам и доставили автобусами в терминал. На борту находились 224 пассажира и семеро членов экипажа. 12 человек получили незначительные травмы, пятерых из них госпитализировали.

Компания Frontier начала расследование инцидента. ​Национальное управление по безопасности на транспорте (NTSB) также проводит проверку в координации с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), службой аэропорта Денвера и местными правоохранительными органами.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Пожар Взлетно-посадочная полоса Лос-Анджелес
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10 мая, 09:56
Зажигательный мужиг
Гость
10 мая, 09:00
Знатный бифштекс с каклетом вышел из него!
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Гость
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