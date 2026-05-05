В ОАЭ слышны взрывы: страну второй день подряд атакуют ракетами и дронами

Последствия вчерашней атаки на Эмираты Источник: Geopolitics Watch / Telegram

Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов в настоящее время активно перехватывают ракетные удары и беспилотные летательные аппараты, поступающие из Ирана. Об этом сообщило Министерство обороны ОАЭ в X.

«Звуки, услышанные в различных районах страны, являются результатом действий эмиратских систем ПВО против баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Днем ранее жители также услышали громкие звуки в разных частях страны. В эмирате Эль-Фуджайра произошел пожар на территории нефтепромышленного комплекса.

По данным Минобороны ОАЭ, возгорание началось после атаки беспилотника, запущенного с территории Ирана. Экстренные службы оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации пожара. В результате удара пострадали три гражданина Индии, их доставили в больницу с ранениями средней тяжести.