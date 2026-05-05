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Происшествия Война на Ближнем Востоке В ОАЭ слышны взрывы: страну второй день подряд атакуют ракетами и дронами

В ОАЭ слышны взрывы: страну второй день подряд атакуют ракетами и дронами

Приводим заявление Минобороны

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Последствия вчерашней атаки на Эмираты | Источник: Geopolitics Watch / Telegram Последствия вчерашней атаки на Эмираты | Источник: Geopolitics Watch / Telegram

Последствия вчерашней атаки на Эмираты

Источник:

Geopolitics Watch / Telegram

Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов в настоящее время активно перехватывают ракетные удары и беспилотные летательные аппараты, поступающие из Ирана. Об этом сообщило Министерство обороны ОАЭ в X.

«Звуки, услышанные в различных районах страны, являются результатом действий эмиратских систем ПВО против баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Днем ранее жители также услышали громкие звуки в разных частях страны. В эмирате Эль-Фуджайра произошел пожар на территории нефтепромышленного комплекса.

По данным Минобороны ОАЭ, возгорание началось после атаки беспилотника, запущенного с территории Ирана. Экстренные службы оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации пожара. В результате удара пострадали три гражданина Индии, их доставили в больницу с ранениями средней тяжести.

Также сбили несколько иранских крылатых ракет над территориальными водами Эмиратов. Одна из них упала в море. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ОАЭ Атака Ракета Иран Конфликт на Ближнем Востоке
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Комментарии
6
Гость
5 мая, 21:17
Если с дуба ты упал, все пути ведут в Дубай!
Гость
5 мая, 19:55
мы не в Иране и не в ОАЭ живём, и что там происходит нас интересует в последнюю очередь
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Гость
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