Слышны взрывы, дом в огне: беспилотники атаковали Чебоксары

Дроны несколько раз пытались атаковать Чувашию Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В ночь на 5 мая беспилотники атаковали Чувашию. Под удар попали Чебоксары. Несколько человек получили ранения. На этом атаки на регион не прекратились. Рассказываем, что известно о последствиях.

В социальных сетях жители делятся свежими кадрами атак. Они пишут о том, что услышали звуки взрывов, затем в одном из домов начался пожар. Однако пока нет официального подтверждения информации о последствиях новых ударов.

Три человека пострадали. Один пострадавший попал в больницу в состоянии средней тяжести, сообщил Минздрав Чувашии.

Утром глава республики Олег Николаев сообщил о повторных ударах по городу. По его словам, на месте работают все экстренные службы, ситуацию держат под контролем.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров перевел школы и техникумы на дистанционное обучение из-за угрозы новых атак. Родителям дошкольников рекомендовали не водить детей в детские сады.

Мэр Чебоксар Станислав Трофимов заявил, что вторая смена сможет начать занятия только после официального отбоя опасности. Он также предупредил о временных ограничениях движения. Часть улиц перекрыли.

«О возобновлении полноценного движения я сообщу сразу же, как только спецслужбы закончат работу и дадут „отбой“», — пообещал Трофимов.

Позднее в Чебоксарах остановили движение всего транспорта. Жителей просят не покидать дома и не подходить к окнам.

В городе развернули оперативный штаб. Пункт временного размещения организовали на базе школы № 57, где можно получить горячее питание и первую помощь.

Прокуратура Чувашии взяла на контроль соблюдение прав пострадавших. Лично за ситуацией следит прокурор республики Эдуард Гиматов. Для приема заявлений от граждан организовали горячую линию. Аэропорт Чебоксар временно не принимает и не выпускает самолеты.

Обновлено в 11:05 (мск):

Глава правительства Чувашии Сергей Артамонов подтвердил удар по одному из зданий. Власти рассматривают решение объявить режим ЧС республиканского характера.

Обновлено в 12:49 (мск):

В результате атаки есть погибшие, сообщили в СК. Началось расследование.

Обновлено в 15:18 (мск):

Несколько жилых домов получили повреждения в Чебоксарах в результате атаки беспилотников, сообщил глава города Станислав Трофимов. Первоочередная задача властей на данный момент — безопасность и условия для того, чтобы жители смогли как можно скорее вернуться в своё жилье.