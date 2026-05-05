«Я видела танки и БТР»: россиянка попала в рабство и рассказала, как это было

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Мошенники заманили ее в другую страну

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Жертва не догадывалась о том, что ее обманули аферисты | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЖертва не догадывалась о том, что ее обманули аферисты | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Жертва не догадывалась о том, что ее обманули аферисты

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Освобожденная из мошеннического центра девушка рассказала, как ее обманом заманили в Мьянму. Она откликнулась на объявление, а оказалась в ловушке под вооруженной охраной.

Свою историю она поведала РИА Новости. Девушка уже работала в Азии — жила в Индонезии, потом на Пхукете. У нее был успешный опыт в регионе, поэтому она не заподозрила подвоха.

«У меня не было серьезных опасений, что за обычными объявлениями вроде „работа в Таиланде“ или „работа на Бали“ могут стоять мошенники», — рассказала она.

В одном из Telegram-каналов женщина увидела вакансию. Сначала позиция называлась HR в агентстве при логистической компании. Позже выяснилось, что речь идет о работе переводчиком. С ней провели видеособеседование, показали офис, убедили в легальности предложения. Однако место работы неожиданно сменили с Таиланда на Мьянму.

После прилета в Янгон ее поселили в приличный отель, а через три часа сообщили, что нужно ехать к месту работы. Поездка продлилась около 14 часов. За это время женщина сменила примерно десять машин, ее сопровождали вооруженные люди.

«Мы останавливались на каких-то военных пунктах. Я видела танки, БТР, снайперские винтовки. Все вокруг были вооружены, и тогда я поняла, что происходит что-то странное», — рассказала россиянка.

В итоге ее доставили в охраняемое поселение, где не было никакого отеля. Там она осознала, что стала жертвой организованной мошеннической схемы.

Подобные центры работают в Мьянме, Камбодже и Лаосе. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями легкого заработка, а по прибытии отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных киберпреступлениях. Нескольких девушек удалось спасти. Историю одной из жертв можно почитать в отдельном материале.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Рабство Мошенничество Вакансия Оружие Мьянма
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