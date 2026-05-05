«Я видела танки и БТР»: россиянка попала в рабство и рассказала, как это было

Освобожденная из мошеннического центра девушка рассказала, как ее обманом заманили в Мьянму. Она откликнулась на объявление, а оказалась в ловушке под вооруженной охраной.
Свою историю она поведала РИА Новости. Девушка уже работала в Азии — жила в Индонезии, потом на Пхукете. У нее был успешный опыт в регионе, поэтому она не заподозрила подвоха.
«У меня не было серьезных опасений, что за обычными объявлениями вроде „работа в Таиланде“ или „работа на Бали“ могут стоять мошенники», — рассказала она.
В одном из Telegram-каналов женщина увидела вакансию. Сначала позиция называлась HR в агентстве при логистической компании. Позже выяснилось, что речь идет о работе переводчиком. С ней провели видеособеседование, показали офис, убедили в легальности предложения. Однако место работы неожиданно сменили с Таиланда на Мьянму.
После прилета в Янгон ее поселили в приличный отель, а через три часа сообщили, что нужно ехать к месту работы. Поездка продлилась около 14 часов. За это время женщина сменила примерно десять машин, ее сопровождали вооруженные люди.
«Мы останавливались на каких-то военных пунктах. Я видела танки, БТР, снайперские винтовки. Все вокруг были вооружены, и тогда я поняла, что происходит что-то странное», — рассказала россиянка.
В итоге ее доставили в охраняемое поселение, где не было никакого отеля. Там она осознала, что стала жертвой организованной мошеннической схемы.
Подобные центры работают в Мьянме, Камбодже и Лаосе. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями легкого заработка, а по прибытии отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных киберпреступлениях. Нескольких девушек удалось спасти. Историю одной из жертв можно почитать в отдельном материале.