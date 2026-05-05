Возле Белого дома произошла стрельба: кадры

В перестрелке участвовали сотрудники Секретной службы Источник: Baza / Telegram

Возле Белого дома произошла перестрелка. По данным зарубежных СМИ, в ней участвовали сотрудники Секретной службы, есть пострадавшие.

Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

«Белый дом переведен на закрытый режим. Поступают сообщения о выстрелах в нескольких кварталах отсюда», — сообщает Al Jazeera.

Территорию вокруг Белого дома временно оцепили, однако позже ограничения сняли. Внутри находились журналисты, оперативники и представители власти. Сообщается, что президент США Дональд Трамп в безопасности. Журналистов, находившихся на Северной лужайке, эвакуировали в помещение для брифингов.

Источник: Baza / Telegram

Известно, что пострадали два человека. Незадолго до инцидента возле Белого Дома проехал кортеж вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщил замглавы Секретной службы США Мэттью Куинн. Стрелявший ранен и находится в больнице. Также пострадал несовершеннолетний.

«Было ли это адресовано президенту или нет, я не знаю, но мы это выясним», — цитирует телеканал заместителя директора Секретной службы Мэтта Куинна.