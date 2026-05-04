Беспилотник влетел в жилую многоэтажку в Москве: кадры

Здесь, по данным очевидцев, произошел взрыв Источник: соцсети

В ночь на 4 мая жители Москвы сообщили о громком звуке, похожем на взрыв. Инцидент случился на Мосфильмовской улице. Позже информацию о прилете БПЛА в жилой дом подтвердил мэр Москвы Собянин.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — сообщил мэр столицы в Telegram-канале.

По данным очевидцев, в результате происшествия поврежден фасад жилого дома, в нескольких квартирах выбиты стекла. Обломки конструкций упали на придомовую территорию. Местные жители рассказали, что хлопок был настолько сильным, что его услышали во многих окрестных домах.

Такими фото делятся местные жители Источник: BAZA / T.me

Сейчас место происшествия оцеплено. На месте работают все экстренные службы, включая сотрудников МЧС и полицию. Специалисты обследуют здание и прилегающую территорию.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Что делать, если увидел беспилотник?

Антитеррористический комитет Свердловской области ранее публиковал памятку о действиях при обнаружении в небе беспилотника. Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.