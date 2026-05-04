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Происшествия Беспилотник влетел в жилую многоэтажку в Москве: кадры

Беспилотник влетел в жилую многоэтажку в Москве: кадры

Публикуем фото последствий ЧП

5 830
Здесь, по данным очевидцев, произошел взрыв | Источник: соцсетиЗдесь, по данным очевидцев, произошел взрыв | Источник: соцсети

Здесь, по данным очевидцев, произошел взрыв

Источник:

соцсети

В ночь на 4 мая жители Москвы сообщили о громком звуке, похожем на взрыв. Инцидент случился на Мосфильмовской улице. Позже информацию о прилете БПЛА в жилой дом подтвердил мэр Москвы Собянин.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — сообщил мэр столицы в Telegram-канале.

По данным очевидцев, в результате происшествия поврежден фасад жилого дома, в нескольких квартирах выбиты стекла. Обломки конструкций упали на придомовую территорию. Местные жители рассказали, что хлопок был настолько сильным, что его услышали во многих окрестных домах.

Такими фото делятся местные жители | Источник: BAZA / T.meТакими фото делятся местные жители | Источник: BAZA / T.me

Такими фото делятся местные жители

Источник:

BAZA / T.me

Сейчас место происшествия оцеплено. На месте работают все экстренные службы, включая сотрудников МЧС и полицию. Специалисты обследуют здание и прилегающую территорию.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Что делать, если увидел беспилотник?

Антитеррористический комитет Свердловской области ранее публиковал памятку о действиях при обнаружении в небе беспилотника. Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Взрыв Улица Мосфильмовская Раменки БПЛА Многоэтажка
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Комментарии
5
Гость
4 мая, 09:53
Бывает...
Гость
4 мая, 09:18
На какой странице пятого тома мудрого плана это было записано?
Читать все комментарии
Гость
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