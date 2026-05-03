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Происшествия Атаки БПЛА Сотни дронов разбили дома и машины, есть погибшие и раненые: Россия за несколько часов пережила мощную атаку беспилотников

Сотни дронов разбили дома и машины, есть погибшие и раненые: Россия за несколько часов пережила мощную атаку беспилотников

Собрали всё, что известно об ударах

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В Белгородской области дрон повредил автомобиль | Источник: Настоящий Гладков / TelegramВ Белгородской области дрон повредил автомобиль | Источник: Настоящий Гладков / Telegram

В Белгородской области дрон повредил автомобиль

Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

В субботу, 2 мая, за шесть часов — с 14:00 до 20:00 (мск) — российские ПВО уничтожили 146 дронов над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ходе атаки в Подмосковье погиб мужчина, в других регионах люди получили ранения. Несколько аэропортов приостановили работу. Читайте подробнее в нашем материале.

Над Москвой противовоздушная оборона уничтожила два беспилотника, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков ведут работы экстренные службы.

А в Подмосковье сбили шесть дронов. Один человек во время атаки скончался.

«К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пенсионер скончался от налета БПЛА | Источник: Воробьёв LIVE / TelegramПенсионер скончался от налета БПЛА | Источник: Воробьёв LIVE / Telegram

Пенсионер скончался от налета БПЛА

Источник:

Воробьёв LIVE / Telegram

Пять беспилотников сбили ночью над Тульской областью. Пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры удалось избежать, рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

Тревогу о беспилотной опасности объявляли в Воронежской области. Об этом жителей региона предупредил ее глава Александр Гусев.

В Белгородской области дрон атаковал работающую в поле сельскохозяйственную машину. Пострадал тракторист. Здесь же беспилотники повредили 11 частных домов, один сгорел. Ранение получила женщина, ее доставили в больницу, написал губернатор Вячеслав Гладков.

Помимо этого ПВО сбивала беспилотники над Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской и Челябинской областями. Под утро воскресенья массированную атаку пережила Ленинградская область. Там уничтожили 43 дрона.

В городах временно запрещали полеты воздушных судов. За сутки 2 мая были закрыты аэропорты в Москве (Внуково), в Пскове, Череповце, Ярославле, Геленджике, Краснодаре (Пашковский), Сочи, Санкт-Петербурге (Пулково).

Далее последовали запреты на вылет и посадку бортов в Уфе, Челябинске, Москве (Шереметьево), Екатеринбурге, Перми. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

С полуночи 3 мая Росавиация снова закрывала небо над Нижним Новгородом, Пензой, Геленджиком, Сочи, Костромой, Псковом, Санкт-Петербургом и Москвой (Шереметьево и Внуково).

Обновлено 7:27 (мск):

За ночь силы ПВО сбили 334 беспилотника, сообщает Минобороны РФ. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, территорией московского региона и Крымом.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Дрон БПЛА Гибель Московская область Беспилотник Атака
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Комментарии
5
Гость
3 мая, 10:08
Главное игровую зону открыли , а остальное ерунда.
Гость
3 мая, 09:52
А эти люди тоже были ZA?
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Гость
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