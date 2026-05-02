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Происшествия Погибла звезда КВН Елена Рыбалко: она была самой маленькой участницей «Утомленных солнцем»

Погибла звезда КВН Елена Рыбалко: она была самой маленькой участницей «Утомленных солнцем»

Рассказываем всё, что известно о трагедии

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У Елены осталось трое детей | Источник: КВН / Telegram У Елены осталось трое детей | Источник: КВН / Telegram

У Елены осталось трое детей

Источник:

КВН / Telegram

В Адлере под колесами автомобиля погибла 53-летняя юмористка, звезда команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко. Трагедия произошла на трассе, когда артистка пересекала дорогу в неположенном месте.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко — яркая, талантливая участница команды „Утомленные солнцем“. Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», — написали в Telegram-канале КВН.

По данным Mash, женщину на скорости сбил автомобиль Toyota. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Супруг погибшей подтвердил смерть артистки в беседе с SHOT, попросил не беспокоить их семью в тяжелый момент. При этом ни полиция Сочи, ни Госавтоинспекция громкое ДТП не комментируют и в своих каналах об аварии не сообщали.

Рыбалко была одной из самых ярких участниц «золотого состава» сочинской команды КВН «Утомленные солнцем» в 2000-х годах. На сцене ее партнерами были Михаил Галустян и Александр Ревва. В 2003 году коллектив завоевал чемпионский титул в Высшей лиге КВН. 

После окончания активной карьеры в КВН Рыбалко стала реже появляться на сцене, участвуя лишь в юбилейных играх. В последние годы она занималась обучением начинающих кавээнщиков в Сочи и Новороссийске. 

Хотя она не построила большой карьеры в шоу-бизнесе, как ее бывшие коллеги, она остается одной из самых узнаваемых женщин в истории КВН начала 2000-х годов. Зрители запомнили ее как миниатюрную блондинку с отличным чувством юмора — ее рост составлял всего 147 сантиметров.

Артистка была замужем за своим однокомандником Павлом Стешенко. В браке у пары родилось трое детей.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
КВН Высшая лига ДТП Адлер
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Комментарии
2
Гость
2 мая, 21:23
"Трагедия произошла на трассе, когда артистка пересекала дорогу в неположенном месте." Как в здравом уме переходить адлеровскую трассу в неустановленном месте? Там интенсивное движение всегда.
Гость
2 мая, 15:40
Не знаю, кто это, но водилу жаль
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Гость
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