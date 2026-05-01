Вертолет завалился на бок, пострадали 10 человек: рассказываем о происшествии в Коми

Вертолет должен был доставить людей на вахту Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Пассажирский вертолет Ми-8Т завалился на бок при взлете с площадки в Усинске. На борту находились 24 человека. 10 из них получили травмы. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Коми.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 мая. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, но после отрыва от земли завалилось на бок. В результате происшествия пострадали 10 человек. Им оказывают помощь.

На месте работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося устанавливаются. Вероятнее всего, речь идет о технической неисправности или ошибке пилотирования, но официальных версий пока не называлось. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.