Вертолет завалился на бок, пострадали 10 человек: рассказываем о происшествии в Коми

Пассажирский вертолет Ми-8Т завалился на бок при взлете с площадки в Усинске. На борту находились 24 человека. 10 из них получили травмы. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Коми.
По данным ведомства, инцидент произошел 1 мая. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, но после отрыва от земли завалилось на бок. В результате происшествия пострадали 10 человек. Им оказывают помощь.
На месте работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося устанавливаются. Вероятнее всего, речь идет о технической неисправности или ошибке пилотирования, но официальных версий пока не называлось. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.
По информации открытых источников, Ми-8Т — одна из самых массовых модификаций вертолета, эксплуатирующаяся с 1970‑х годов. Он используется для перевозки грузов и людей, в том числе в сложных климатических условиях. Сколько лет было этому борту — не уточняется.