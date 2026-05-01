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Происшествия Вертолет завалился на бок, пострадали 10 человек: рассказываем о происшествии в Коми

Вертолет завалился на бок, пострадали 10 человек: рассказываем о происшествии в Коми

Причина жесткой посадки выясняется

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Вертолет должен был доставить людей на вахту | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram Вертолет должен был доставить людей на вахту | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Вертолет должен был доставить людей на вахту

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Пассажирский вертолет Ми-8Т завалился на бок при взлете с площадки в Усинске. На борту находились 24 человека. 10 из них получили травмы. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Коми.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 мая. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, но после отрыва от земли завалилось на бок. В результате происшествия пострадали 10 человек. Им оказывают помощь.

На месте работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося устанавливаются. Вероятнее всего, речь идет о технической неисправности или ошибке пилотирования, но официальных версий пока не называлось. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

По информации открытых источников, Ми-8Т — одна из самых массовых модификаций вертолета, эксплуатирующаяся с 1970‑х годов. Он используется для перевозки грузов и людей, в том числе в сложных климатических условиях. Сколько лет было этому борту — не уточняется.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
1 мая, 18:25
Вихревое кольцо поймали при наборе. Рубанули себе балку несущим винтом.
Гость
1 мая, 18:15
Птеродактили а сколько им годиков? хотя здесь все работают пока не упадут
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