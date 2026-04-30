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Происшествия Атаки БПЛА Горят дома и машины, пострадали мирные жители: всё, что известно об атаках дронов по России

Горят дома и машины, пострадали мирные жители: всё, что известно об атаках дронов по России

Под удар попали шесть регионов РФ

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В Белгородской области сгорел грузовик поле удара дрона | Источник: Вячеслав Гладков / TelegramВ Белгородской области сгорел грузовик поле удара дрона | Источник: Вячеслав Гладков / Telegram

В Белгородской области сгорел грузовик поле удара дрона

Источник:

Вячеслав Гладков / Telegram

Регионы России массово атаковали беспилотники 30 апреля. Во время налета пострадали люди, также обломки повредили дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

В Курской области во время налета дрона пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«В деревне Новоивановка Рыльского района произошла атака вражеского дрона. Ранен 72-летний мужчина. У него ранения ног. Мужчину доставили в Рыльскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Также пять человек пострадали в разных районах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Головино Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 Белгорода», — сообщил Гладков.

Двое мужчин и одна женщина пострадали в Валуйском округе. Им оказали медицинскую помощь.

«В поселке Дубровое ранен мирный житель. Его с ранениями лица доставили в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены фасад коммерческого объекта, 2 легковых и один грузовой автомобили», — уточнил губернатор.

Источник: Вячеслав Гладков / TelegramИсточник: Вячеслав Гладков / Telegram
Источник:

Вячеслав Гладков / Telegram

Источник: Вячеслав Гладков / TelegramИсточник: Вячеслав Гладков / Telegram
Источник:

Вячеслав Гладков / Telegram

Помимо этого, дроны ударили по многоэтажкам и частным домам, а также по машинам мирных граждан.

«В Грайворонском округе в селе Замостье от удара дрона загорелся частный дом — пожарным расчетом возгорание ликвидировано. А в Шебекинском округе после налета беспилотника огнем поврежден грузовой автомобиль», — пояснил Гладков.

Под ударами дронов оказался и Пермский край. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, беспилотник влетел в одну из промышленных площадок региона.

«Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — сообщили глава региона.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего над Россией с 08:00 до 20:00 (мск) ПВО сбила 63 беспилотника. Дроны уничтожили над Брянской, Курской и Белгородской областями, Пермским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Обновлено в 00:20 (мск):

Беспилотник атаковал мотоцикл с двумя подростками 15 и 18 лет в Белгородской области, оба парня погибли. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Дрон ПВО Атака Пожар
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Комментарии
6
Гость
1 мая, 11:54
А эти люди тоже были Za..?!
Гость
1 мая, 11:42
за что боролись
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Гость
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