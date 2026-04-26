Дроны попали в больницу и трубопровод с серной кислотой, атаку пережили не все: всё о ночных ударах беспилотников

Во время налета ожоги от серной кислоты получили пять человек, их госпитализировали Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Беспилотники массово атаковали регионы России. Во время налета погибли и пострадали люди. Собрали всё, что известно о ночных ударах к этому часу.

В Севастополе атаку беспилотников отражали всю ночь. В 01:27 (мск) было сбито 43 дрона. Уже к утру силы ПВО сбили еще порядка 20 беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но, к сожалению, спасти его не удалось», — написал глава региона.

По предварительной информации также пострадали 3 человека. У них осколочные ранения, травмы средней тяжести.

Кроме того, обломки беспилотника попали в отделение кардиологии первой городской больницы. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

«Части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, ж/д полотно не повреждено. Возможна задержка пригородных поездов», — добавил глава региона.

Помимо этого дроны ударили по Вологодской области. Там из-за атаки на предприятии поврежден трубопровод с серной кислотой. Губернатор Георгий Филимонов рассказал подробности о последствиях в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса „Аммиак-3“ АО „Апатит“. Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет», — написал он.

Во время налета ожоги от серной кислоты получили пять человек. Всех пострадавших госпитализировали.

Обновлено 07:32 (мск): За ночь силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.