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Происшествия Дроны попали в больницу и трубопровод с серной кислотой, атаку пережили не все: всё о ночных ударах беспилотников

Дроны попали в больницу и трубопровод с серной кислотой, атаку пережили не все: всё о ночных ударах беспилотников

Собрали главное о происшествии к этому часу

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Во время налета ожоги от серной кислоты получили пять человек, их госпитализировали | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВо время налета ожоги от серной кислоты получили пять человек, их госпитализировали | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Во время налета ожоги от серной кислоты получили пять человек, их госпитализировали

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Беспилотники массово атаковали регионы России. Во время налета погибли и пострадали люди. Собрали всё, что известно о ночных ударах к этому часу.

В Севастополе атаку беспилотников отражали всю ночь. В 01:27 (мск) было сбито 43 дрона. Уже к утру силы ПВО сбили еще порядка 20 беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но, к сожалению, спасти его не удалось», — написал глава региона.

По предварительной информации также пострадали 3 человека. У них осколочные ранения, травмы средней тяжести.

Кроме того, обломки беспилотника попали в отделение кардиологии первой городской больницы. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

«Части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, ж/д полотно не повреждено. Возможна задержка пригородных поездов», — добавил глава региона.

Помимо этого дроны ударили по Вологодской области. Там из-за атаки на предприятии поврежден трубопровод с серной кислотой. Губернатор Георгий Филимонов рассказал подробности о последствиях в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса „Аммиак-3“ АО „Апатит“. Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет», — написал он.

Во время налета ожоги от серной кислоты получили пять человек. Всех пострадавших госпитализировали.

Обновлено 07:32 (мск): За ночь силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 25 апреля до 07:00 26 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Дрон Скорая помощь Севастополь Вологодская область ПВО
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Комментарии
12
Гость
26 апреля, 17:53
Почему на водоканале сокращают не только пенсионеров, но и тех кому осталось до пенсии 4-5 лет? Почему в это не просто время людей оставляют вообще без средств существования? Что это за фашизм?
Гость
26 апреля, 13:00
Почему не пишут сколько в Ярославле сбили. Ночь не спали, а власть молчит. Только блокировать и запрещать может
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Гость
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