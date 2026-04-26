Дроны попали в больницу и трубопровод с серной кислотой, атаку пережили не все: всё о ночных ударах беспилотников

Беспилотники массово атаковали регионы России. Во время налета погибли и пострадали люди. Собрали всё, что известно о ночных ударах к этому часу.
В Севастополе атаку беспилотников отражали всю ночь. В 01:27 (мск) было сбито 43 дрона. Уже к утру силы ПВО сбили еще порядка 20 беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но, к сожалению, спасти его не удалось», — написал глава региона.
По предварительной информации также пострадали 3 человека. У них осколочные ранения, травмы средней тяжести.
Кроме того, обломки беспилотника попали в отделение кардиологии первой городской больницы. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
«Части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, ж/д полотно не повреждено. Возможна задержка пригородных поездов», — добавил глава региона.
Помимо этого дроны ударили по Вологодской области. Там из-за атаки на предприятии поврежден трубопровод с серной кислотой. Губернатор Георгий Филимонов рассказал подробности о последствиях в своем Telegram-канале.
«В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса „Аммиак-3“ АО „Апатит“. Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет», — написал он.
Во время налета ожоги от серной кислоты получили пять человек. Всех пострадавших госпитализировали.
Обновлено 07:32 (мск): За ночь силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 25 апреля до 07:00 26 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.