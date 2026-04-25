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Происшествия Дома и участки уходят под воду: на юге России начались сильные паводки

Дома и участки уходят под воду: на юге России начались сильные паводки

В отдельных поселках ввели режим ЧС

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Специалисты разгребают завалы | Источник: оперштаб Кубани / TelegramСпециалисты разгребают завалы | Источник: оперштаб Кубани / Telegram

Специалисты разгребают завалы

Источник:

оперштаб Кубани / Telegram

Сильные паводки начались в Краснодарском крае. В Белореченском районе количество подтопленных дворов перевалило за сотню, а в одном из поселков спасатели перевели работу в режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Как пишут наши коллеги из 93.RU, начиная с 24 апреля в районе затопило 131 участок. Сложнее всего ситуация сложилась в поселке Южный, где накануне власти ввели режим ЧС. Там вода не просто залила участки, но и зашла в 34 жилых дома. К ликвидации последствий привлекли специалистов «Кубань-СПАС» и краевой противопожарной службы.

Источник: оперштаб Кубани / TelegramИсточник: оперштаб Кубани / Telegram
Источник:

оперштаб Кубани / Telegram

В оперштабе добавили, что воду уже полностью откачали из 13 домов. В ведомстве отметили, что уровень воды в поселке постепенно начинает спадать.

Параллельно работы идут и в поселке Заречный. Там спасатели расчищают заторы на реке Чибрик, чтобы обеспечить сход бурлящего потока.

Напомним, паводки в регионе начались после затяжных дождей. Еще 24 апреля оперштаб сообщал о подтоплении 40 участков. Ожидалось, что вода пойдет на убыль, однако непрекращающиеся осадки усугубили ситуацию.

Обновлено в 20:30 по мск:

В Белореченском районе Краснодарского края до 236 выросло количество затопленных придомовых территорий из-за паводков. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ранее похожая ситуация произошла в Нижегородской области. Там из-за таяния снега поднялся уровень воды в Оке и Волге. Во время паводка затопило не только придомовые участки, но и смыло в реку деревянный дом. Видео с дрейфующей постройкой разлетелось по соцсетям.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Кубань Паводок Вода ЧС
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Комментарии
6
Гость
25 апреля, 21:56
Значит вкус Саперави Шато Тамань будет отменным!
Гость
25 апреля, 21:43
Дамбы все оазрушены страна плавает и никому до этого дела нет, восстанавливать,то что было построено ссср,никто не хочет Страшно,людей лплко,где было море будет суша и наоборот
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Гость
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