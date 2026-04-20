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Происшествия Стала известна судьба россиянки, которую похитили в Мексике на глазах у матери

Стала известна судьба россиянки, которую похитили в Мексике на глазах у матери

Несовершеннолетняя девушка рассказала подробности в беседе с представителем посольства

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Инцидент с девочкой-подростком произошел в 2023 году | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаИнцидент с девочкой-подростком произошел в 2023 году | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Инцидент с девочкой-подростком произошел в 2023 году

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Девочка, которую мать пытается вернуть уже три года после инцидента в Мехико, не захотела уезжать в Россию. Об этом она рассказала в консульском посольстве Мексики.

«20 апреля в МИД России был вызван посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. Он проинформировал о состоявшемся 17 апреля в присутствии сотрудников консульского отдела посольства России в Мехико следственном опросе представителями правоохранительных органов Мексики несовершеннолетней гражданки Романовой. Она выразила намерение остаться для проживания в Мексике», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России также подчеркнули, что совместно с правозащитниками продолжат контролировать ситуацию, чтобы мексиканские власти соблюдали все права пропавшей девочки. До 15 мая 2026 года, когда ей исполнится 18 лет, посольство обязано следить за ее безопасностью и здоровьем.

Инцидент случился в 2023 году. Пианистка из Санкт-Петербурга, которая уехала к мужу в Латинскую Америку, заявила, что уже два с половиной года не может вернуть свою дочь. Женщина рассказала, как неизвестные силой затолкали девочку в микроавтобус с надписью DIFEM (местная служба опеки) и скрылись. По словам матери, за похищением мог стоять тихуанский картель.

Однако вероятной причиной ситуации могла стать ссора девочки с матерью. С тех пор несовершеннолетняя находится в мексиканском приюте.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Похищение Мексика Похищение девочки Опрос МИД
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Комментарии
2
Гость
21 апреля, 06:17
Очень интересно и ничего не понятно! Так похищение было?
Гость
20 апреля, 20:22
Даже дети знают где лучше.
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Гость
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