Стала известна судьба россиянки, которую похитили в Мексике на глазах у матери

Инцидент с девочкой-подростком произошел в 2023 году Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Девочка, которую мать пытается вернуть уже три года после инцидента в Мехико, не захотела уезжать в Россию. Об этом она рассказала в консульском посольстве Мексики.

«20 апреля в МИД России был вызван посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. Он проинформировал о состоявшемся 17 апреля в присутствии сотрудников консульского отдела посольства России в Мехико следственном опросе представителями правоохранительных органов Мексики несовершеннолетней гражданки Романовой. Она выразила намерение остаться для проживания в Мексике», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России также подчеркнули, что совместно с правозащитниками продолжат контролировать ситуацию, чтобы мексиканские власти соблюдали все права пропавшей девочки. До 15 мая 2026 года, когда ей исполнится 18 лет, посольство обязано следить за ее безопасностью и здоровьем.

Инцидент случился в 2023 году. Пианистка из Санкт-Петербурга, которая уехала к мужу в Латинскую Америку, заявила, что уже два с половиной года не может вернуть свою дочь. Женщина рассказала, как неизвестные силой затолкали девочку в микроавтобус с надписью DIFEM (местная служба опеки) и скрылись. По словам матери, за похищением мог стоять тихуанский картель.