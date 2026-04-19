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Происшествия Актер и его жена убили друг друга в Подмосковье из-за развода: версия

Актер и его жена убили друг друга в Подмосковье из-за развода: версия

В Мытищах нашли два трупа

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На месте происшествия изъяли ножи (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RUНа месте происшествия изъяли ножи (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

На месте происшествия изъяли ножи (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Анастасия Щеглова / 93.RU

В подмосковных Мытищах нашли тела супругов, об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ. По данным Telegram-канала 112, погибшими оказались актеры мытищинского театра «Фэст» Владислав Бенграф и его жена Евгения. 

Трагедия разыгралась ночью 19 апреля в квартире на 16-м этаже дома по улице Воровского. Соседи услышали крики и вызвали полицию. Когда оперативники приехали, дверь оказалась заперта изнутри. Пришлось вызывать спасателей, чтобы вскрыть ее. Внутри нашли тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди. Как уточняет Telegram-канал, они убили друг друга во время ссоры. 

Владислав Бенграф играл маркиза в спектакле «Сирано де Бержерак», его жена Евгения заведовала гримерным цехом того же театра. Официально имена погибших следствие не раскрывает.

За два дня до трагедии Бенграф уехал жить к теще. Супруга его выгнала из-за постоянных скандалов и хотела подать на развод, передает SHOT. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На месте изъяли ножи, назначили дактилоскопическую экспертизу и экспертизу холодного оружия. Свидетелей сейчас допрашивают.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Актер Мытищи Нож Развод Следственный комитет
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Комментарии
8
Гость
20 апреля, 01:35
😪😪😪🙏🙏🙏
Гость
19 апреля, 15:05
И жили они дружно и счастливо и умерли в один день.
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Гость
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