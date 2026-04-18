«Боялись потерять сына». Мальчик чудом выжил в страшном ДТП — виновница аварии осталась безнаказанной

Кирилла сбила машина, когда возвращался из школы Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

В свои 14 лет Кирилл заново учится ходить и говорить. Как маленький ребенок, он сначала стал произносить отдельные слоги, потом короткие слова «мама» и «папа», а теперь уже начал общаться целыми предложениями. Родители радуются его успехам гораздо больше, чем в раннем детстве. Ведь еще недавно мальчишка был на волосок от смерти.

Вечером 16 октября 2025 года школьник возвращался с уроков. Он позвонил маме и сказал, что скоро будет дома. До конца маршрута ему оставалось пройти всего десять метров. Но на зебре мальчишку сбила машина. Ребенка снесла женщина на «десятке». Позже она заявила инспекторам, что не заметила пешехода из-за плохой видимости.

С тех пор жизнь Кирилла и его семьи разделилась на до и после. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и перелом таза, ушибы легких и печени. Мальчишка, который до аварии занимался лыжным спортом и играл на гитаре, стал инвалидом. Его историю рассказывает E1.RU.

«Сердце практически остановилось»

До аварии Кирилл был здоровым ребенком, занимался спортом Источник: Семейный архи

После аварии Кирилла доставили в городскую больницу Режа, где врачи боролись за его жизнь.

«Мы очень боялись потерять сына. Он был в критическом состоянии. Врачи сделали настоящее чудо», — вспоминает мама Кирилла Галина.

Мальчика сбили недалеко от дома Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Мама говорит, Кирилл выжил только благодаря усилиям медиков. Той же ночью из Режа, где ему оказали экстренную помощь, мальчика доставили в Екатеринбург и ввели в медикаментозную кому. Два с половиной месяца он пролежал без сознания.

Семье, где помимо Кирилла еще трое детей, пришлось принять непростое решение. Отец мальчика оставил работу тракториста и лег с ним в больницу. Мама вернулась домой, где ее ждали другие сыновья.

«Младшему у нас два года. В двухнедельном возрасте он перенес инсульт головного мозга. Он тоже инвалид. У старшего сына, которому исполнилось 18, эпилепсия. А у среднего тяжелые нарушения речи. Кирилл был у нас единственным здоровым ребенком, пока не произошла эта авария. Он всегда помогал мне с малышом, любил водиться с братиком», — рассказывает мама мальчика.

Кирилл в клиническом институте мозга Источник: семейный архив

Когда Кирилла выписали из больницы, он не мог ходить и разговаривать. Впереди его ждал долгий путь реабилитации. Сейчас позади у мальчика уже три курса восстановительной терапии в клиническом институте мозга в Березовском.

«Там с ним работают нейропсихологи, эрготерапевт, инструкторы ЛФК, логопеды и другие специалисты. С помощью импульсов мозг заставляют работать — Кирилл прозвал этот метод „электрический стул“. Сын вообще много шутит. Дело в том, что он в депрессию у нас вообще не впадал. У него все на позитивчике, все с приколами. Он вот какой был юморист, таким и остался. У него никогда не бывает плохого настроения», — говорит мама мальчика.

Вспомнил аварию

После курсов реабилитации речь Кирилла стала постепенно восстанавливаться. К мальчику вернулась память. Он смог рассказать родителям, как произошла авария.

Он помнит, как перед этим разговаривал со мной по телефону. У него замерзли руки, он отключил сотовый и убрал его в карман Галина, мама мальчика

«Подошел к пешеходнику, и одна машина его пропустила, он дождался, когда она остановится. Он даже запомнил, что за рулем мужчина сидел нашего с папой возраста. Другой машины не было даже на горизонте. Он пошел через дорогу, и уже два шага ему оставалось до обочины, говорит, тот мужчина, который его пропустил, стал сигналить, он обернулся на него, а когда повернул голову обратно, увидел автомобиль, который его тут и снес», — рассказывает со слов сына мама.

Первые слова Кирилла после ДТП, теперь он уже говорит фразами и предложениями Источник: Предоставлено мамой мальчика

За рулем «десятки», которая сбила ребенка, была Анастасия — молодая мама из Режа. Она около 20 метров протащила мальчика на капоте. Инспекторам Анастасия сказала, что в темное время суток, да еще и под дождем не увидела пешехода на переходе. Но родные Кирилла уверены, что его сложно было не заметить.

«Он весь был в светоотражателях, как новогодняя елка светился. У него была светлая куртка и светлый капюшон. Дорога там прямая и ровная, видимость хорошая метров 20-30», — говорит мама мальчика.

Женщина из «десятки» первое время переводила небольшие суммы на лечение ребенка. Родители посчитали, что получили от нее около пятидесяти тысяч рублей. Но это копейки по сравнению с тем, что они тратят на лечение сына. Последний курс реабилитации обошелся семье в полмиллиона.

«Еще до аварии мы откладывали деньги, хотели машину купить семиместную. Но все эти деньги ушли на реабилитацию. Нам люди очень помогли, когда мы объявляли сбор, нам перевели около миллиона. Мы очень благодарны всем за помощь», — рассказывает мама Кирилла.

По прогнозу врачей, в будущем Кирилл может полностью восстановиться Источник: Семейный архив

Благодаря врачам из клинического института мозга Кирилл не только начал снова говорить, но и сделал свои первые шаги после аварии. Это произошло буквально на днях, в начале апреля. Мама сняла трогательный момент на видео. На кадрах Кирилл идет по мостику на территории клиники, опираясь на папу и ограждение, и подшучивает над своей походкой.

Кирилл делает большие успехи Источник: Семейный архив

«Мы сами обалдели, когда он пошел. Там видно на видео, что позади осталась его коляска, она мелькает сзади. Муж мне говорит: „Беги за ней!“ Он устанет, надо будет сесть. А я снимаю», — рассказывает мама Кирилла.

«Уголовное дело не возбудили»

По словам мамы мальчика, женщина, которая сбила его, до сих пор ездит по городу на той же машине. После аварии ее даже не лишили водительских прав.

Машину она отремонтировала уже через два дня после ДТП, уничтожив все следы столкновения Галина, мама Кирилла

«У нас даже дело уголовное не возбуждено. А судебно-медицинская экспертиза началась только третьего декабря, справки из нашей Режевской больницы, куда он поступил в критическом состоянии, в нее не включили. Заключение делали только на основе документов из „девятки“, где он уже был стабильно тяжелый. Я считаю, что они должны исследовать все», — говорит мама ребенка.

Галина написала в приемную главы СК России Александра Бастрыкина. Она просит разобраться, почему затягивается расследование обстоятельств аварии, из-за которой ее сын стал инвалидом.