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Происшествия Дети забаррикадировались в кабинетах, кто-то выпрыгивал из окон: на школу в Турции напали

Дети забаррикадировались в кабинетах, кто-то выпрыгивал из окон: на школу в Турции напали

Это второй подобный случай за эту неделю

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Сейчас выясняются мотивы преступника, устроившего стрельбу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСейчас выясняются мотивы преступника, устроившего стрельбу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сейчас выясняются мотивы преступника, устроившего стрельбу

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На востоке Турции в городе Кахраманмараше неизвестный открыл стрельбу в школе. Есть погибшие и раненые, сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр. Это уже второе вооруженное нападение на учебное заведение в стране за два дня.

«Речь идет о нападении на школу. У нас есть сообщения о пострадавших и погибших», — приводит слова губернатора телеканал NTV.

Источник:

Yuttan Habeler / X.com

На место прибыли десятки машин скорой помощи и полиции. Информация о личности нападавшего и его мотивах пока не раскрывается. По словам губернатора, проводится тщательное расследование.

Некоторым школьникам пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись. Другие же забаррикадировались в классах. Известно, что четыре человека погибли, 20 — ранены в результате стрельбы.

Источник:

ayaztwett / X.com

Подобный случай произошел накануне, 14 апреля. Вооруженный ученик устроил нападение на лицей на юго-востоке Турции. Пострадало не менее 17 человек, включая учеников и преподавателей. Нападавшего окружила полиция. Он совершил самоубийство.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Турция Нападение Школа Стрельба
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Комментарии
2
Гость
15 апреля, 19:01
Ну по всему видно влияние телевизора на неокрепшие умы подростков. Пропаганда делает свое дело. Фальш во всем.
Гость
15 апреля, 16:35
Праздники начинаются?
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Гость
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