Дети забаррикадировались в кабинетах, кто-то выпрыгивал из окон: на школу в Турции напали

Сейчас выясняются мотивы преступника, устроившего стрельбу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На востоке Турции в городе Кахраманмараше неизвестный открыл стрельбу в школе. Есть погибшие и раненые, сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр. Это уже второе вооруженное нападение на учебное заведение в стране за два дня.

«Речь идет о нападении на школу. У нас есть сообщения о пострадавших и погибших», — приводит слова губернатора телеканал NTV.

Источник: Yuttan Habeler / X.com

На место прибыли десятки машин скорой помощи и полиции. Информация о личности нападавшего и его мотивах пока не раскрывается. По словам губернатора, проводится тщательное расследование.

Некоторым школьникам пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись. Другие же забаррикадировались в классах. Известно, что четыре человека погибли, 20 — ранены в результате стрельбы.

Источник: ayaztwett / X.com