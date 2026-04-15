Дети забаррикадировались в кабинетах, кто-то выпрыгивал из окон: на школу в Турции напали

На востоке Турции в городе Кахраманмараше неизвестный открыл стрельбу в школе. Есть погибшие и раненые, сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр. Это уже второе вооруженное нападение на учебное заведение в стране за два дня.
«Речь идет о нападении на школу. У нас есть сообщения о пострадавших и погибших», — приводит слова губернатора телеканал NTV.
На место прибыли десятки машин скорой помощи и полиции. Информация о личности нападавшего и его мотивах пока не раскрывается. По словам губернатора, проводится тщательное расследование.
Некоторым школьникам пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись. Другие же забаррикадировались в классах. Известно, что четыре человека погибли, 20 — ранены в результате стрельбы.
Подобный случай произошел накануне, 14 апреля. Вооруженный ученик устроил нападение на лицей на юго-востоке Турции. Пострадало не менее 17 человек, включая учеников и преподавателей. Нападавшего окружила полиция. Он совершил самоубийство.