Происшествия Подробности Ошпарили ребенка водой: в Ярославской области отец отсудил у детского сада 300 тысяч рублей

В Рыбинске Ярославской области отец отсудил деньги у детского сада № 10 за ошпаренного горячей водой сына. История началась еще в 2023 году. Родители рассказывали, что младший воспитатель обожгла ягодицы их трехлетнему сыну горячей водой во время подмывания.

После случившегося отец мальчика обратился в суд. В материалах дела указано, что родители малыша привели его в детских сад 8 декабря 2023 года. По словам воспитательницы, после дневного сна она подняла детей с тихого часа и отвела мальчика в санитарную комнату, где передала его младшему воспитателю, а сама ушла в группу к детям.

После этого мальчик, на первый взгляд, был спокоен. Когда дети сели за стол полдничать, она заметила, что ребенок ёрзает на стуле. Воспитатель поинтересовалась, что случилось, но малыш сказал, что у него ничего не болит, хорошо кушал. Когда ребенок встал, воспитатель заметила следы на его брюках и отвела в медкабинет.

«Заплакал во весь голос»

Медсестра во время осмотра обнаружила странные следы и позвонила родителям мальчика. Отец после случившегося отвел ребенка в травмпункт.

«Ребенок ходил с трудом, увидев отца, заплакал во весь голос, сказал: „Тетя горячей водой сделала“. В присутствии старшего воспитателя с ребенка сняли одежду и на ягодицах ребенка отец увидел ужасные следы ожога, которые медработник детсада не увидела, — рассказала в соцсетях мама малыша в 2023 году.

Указано, что мальчик проходил долго лечение, испытывал боль и страх. Малыш до сих пор боится воды. На следующий день после происшествия — 9 декабря, его положили в стационар травматологического отделения Городской больницы № 2 Рыбинска. 13 декабря ребенка перевели в ожоговое отделение Соловьевской больницы Ярославля. 15 декабря ребенка выписали по просьбе родителей. Но малыша продолжали наблюдать и лечить в районной поликлинике.

После разбирательств суд встал на сторону родителей мальчика, хоть представители детского сада не были согласны с обвинениями. Во время проверки специалистами нарушений в работе сантехнического оборудования в детском саду не выявлено. Но выяснилось, что была установлена температура срабатывания регулятора — 50 °С. По заключению экспертов, детской коже достаточно кратковременное воздействие такой температуры для появления ожогов.

«Причинение вреда здоровью ребенка обусловлено не обеспечением со стороны учреждения надлежащих и безопасных условий пребывания ребенка в здании учреждения, получения им необходимого ухода. В том числе организация водных гигиенических процедур», — говорится в судебных документах.

«Сократили сумму компенсации»

Иск был удовлетворен частично. Отец мальчика запрашивал в качестве моральной компенсации 900 тысяч рублей. Но суд назначил 300 тысяч.

«Взыскать с муниципального дошкольного образовательного учреждения „Детский сад № 10“ компенсацию морального вреда — 300 000 рублей,  расходы на оплату почтовых услуг — 324 рубля, всего — 300 324 рубля. Взыскать с Муниципального дошкольного образовательного учреждения „Детский сад № 10“ в пользу бюджета городского округа город Рыбинск государственную пошлину в размере 3000 рублей», — говорится в решении.

Представители детского сада пытались обжаловать решение, но Ярославский областной суд оставил апелляцию без удовлетворения.

Алина Сардекова
Гость
14 февраля, 19:40
Скоро начнётся прицельная оптимизация и разбегутся все няни и воспитатели. Больше никто не навредит драгоценным детям 😂
Гость
14 февраля, 20:26
300 тысяч за ожог, а у меня ребёнку на уроке одноклассник три раза стукнул по голове, в итоге сотрясение мозга и перелом носа, через суд добилась компенсации в размере 64 тысячи. Почему, интересно, за ошпаренный сад 300 тыс, а за сотрясение мозга - 64?
