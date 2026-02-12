Происшествия Везде воют сирены, ТЦ эвакуируют, вспыхнул нефтяной завод: беспилотники ударили вглубь России

БПЛА долетели до Республики Коми

В сети публикуют, предположительно, фото с места происшествия

Город Ухта в Республике Коми подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. В республике объявили беспилотную опасность.

«Все необходимые меры безопасности принимаются. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме», — сообщили в правительстве региона.

Жители города сообщают о том, что после атаки в районе промышленной зоны начался пожар. Эту информацию подтвердил глава республики Ростислав Гольдштейн.

«На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал в своем телеграм-канале Гольдштейн.

Местный ТЦ «Ярмарка» эвакуируют, по всему городу воют сирены, передает телеграм-канал Shot.

Город находится далеко от границы

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
29
Гость
12 февраля, 13:11
Это всё по плану, так главнокомандующий говорил.
JayroslavMudryi

12 февраля, 11:32
берут новые рубежи--город Ухта 1 620 км. от Москвы только
