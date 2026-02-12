Везде воют сирены, ТЦ эвакуируют, вспыхнул нефтяной завод: беспилотники ударили вглубь России

Город Ухта в Республике Коми подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. В республике объявили беспилотную опасность.
«Все необходимые меры безопасности принимаются. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме», — сообщили в правительстве региона.
Жители города сообщают о том, что после атаки в районе промышленной зоны начался пожар. Эту информацию подтвердил глава республики Ростислав Гольдштейн.
«На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал в своем телеграм-канале Гольдштейн.
Местный ТЦ «Ярмарка» эвакуируют, по всему городу воют сирены, передает телеграм-канал Shot.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
