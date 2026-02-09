Как готовили покушение на генерала Алексеева — ФСБ раскрыла детали дела после признания задержанных

Спецслужбы поймали двоих причастных Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Любомир Корба (1960 года рождения) и Виктор Васин (1959 года рождения), задержанные по делу о покушении на генерала Владимира Алексеева, признали вину, сообщила ФСБ и рассказала, как они готовились к преступлению.

6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный несколько раз выстрелил в генерала Владимира Алексеева и скрылся. Военный был госпитализирован в состоянии искусственной комы и прооперирован. Возбуждено дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

По данным ФСБ, Корба был завербован СБУ при содействии спецслужб Польши, прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве и заброшен в Россию в августе 2025 года. Он за криптовалюту вел наблюдение за высокопоставленными военными в Москве. Пистолет он взял из схрона в Подмосковье, куда его заложили киевские спецслужбы.

6 февраля Корба дождался появления Алексеева на лифтовой площадке и четыре раза выстрелил. После этого он выбросил пистолет и рюкзак, сменил верхнюю одежду и вылетел в ОАЭ, где его и задержали по запросу российской стороны. За убийство мужчине обещали заплатить 30 тысяч долларов.

Соучастник покушения, россиянин Виктор Васин, по данным ФСБ, арендовал квартиру для «конспиративного проживания Корбы в период подготовки преступления, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте».