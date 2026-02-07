Стены и пол покрыты кровью: новые подробности о резне в уфимском общежитии

Нападавший в тяжелом состоянии

В общежитии университета в Уфе произошло ЧП. Человек, вооруженный ножом, напал на проживающих там студентов. Число пострадавших растет. Возбуждено уголовное дело. Рассказываем все, что известно к этому часу.

Под подозрением в нападении оказался подросток. Полиция задержала молодого человека. 

«Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ)», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что нападавший ранил четверых студентов и полицейского. Позднее появились сообщения, что пострадавших оказалось больше. Среди них есть два сотрудника правоохранительных органов и несовершеннолетний.

При задержании подросток оказал сопротивление. Кроме того, он сам себе причинил телесное повреждение.

По данным Telegram-канала Baza, охранник пытался остановить. Однако получил ранение в бедро и челюсть. Также одному из студентов распылили газ из баллончика в глаза — он получил химический ожог. Помимо этого, один учащийся получил порезы рук и шеи, ещё трое человек — ранения в живот и спину. Другому студенту нанесли около пяти колотых ран.

Пострадавшие при нападении на общежитие медицинского вуза в Уфе находятся в стабильном состоянии, написал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. Состояние напавшего оценивается как тяжелое. Его доставили в детскую больницу.

На кадрах с места ЧП видно много крови. Она на полу, стенах и в раковине. Криминалисты также изучают некий пакет возле входа в здание, пишет UFA1.RU.

Прокуратура Башкирии устанавливает обстоятельства произошедшего. Заместитель прокурора Орджоникидзевского района Уфы Артур Тимерханов выехал на место. О других подробностях UFA1.RU рассказывает в режиме онлайн.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Гость
7 февраля, 17:57
Дак он не один действовал что-ли?
Гость
8 февраля, 06:48
Так он еще и свастику на стене нарисовпл кровью пострадавшего!
