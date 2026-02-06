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Происшествия Подробности В Ярославле прекратили поиски 20-летнего парня

В Ярославле прекратили поиски 20-летнего парня

Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт»

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В Ярославле погиб 20-летний парень | Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com; Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле погиб 20-летний парень | Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com; Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле погиб 20-летний парень

Источник:

ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com; Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле прекратили поиски 20-летнего юноши. Как сообщили спасатели «ЯрСпаса» и «ЛизаАлерт», его нашли мертвым. Об этом стало известно днем 6 февраля.

«Найден, погиб», — написали в соцсетях поисковых групп.

Напомним, он пропал 29 января 2026 года. Юноша жил с мамой и папой в Дзержинском районе. Ранее родители просили неравнодушных помочь с поисками их сына. Для этого они записали видеообращение. Ролик завирусился в соцсетях, сотни ярославцев пересылали ориентировку по чатам и группам.

«Наш сын пропал. Он очень замкнутый и необщительный молодой человек. Работает на обувной фабрике. В свободное время собирает конструктор. Возможно, он дезориентирован, напуган и не знает, как вернуться домой. Оглянитесь вокруг, возможно, вы его видели. Его дома ждут мама, папа, брат, сестра, тетя и коллеги», — рассказала мама погибшего парня.

Как сообщили 76.RU в региональном СК, тело парня нашли в Волге.

«В ходе выезда на место происшествия на участке ледового покрова реки Волга в 70 метрах от берега под мостом Юбилейный было обнаружено тело молодого мужчины. Установлено, что ранее с заявлением об исчезновении мужчины обратились родственники. Информация о его розыске была опубликована в сети Интернет и социальных медиа», — прокомментировали в СУ СК по Ярославской области.

Дата смерти ярославца пока неизвестна. Следственным отделом по Дзержинскому району Ярославля организована процессуальная проверка, все обстоятельства, в том числе дата смерти, предстоит установить специалистам.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким молодого человека.

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Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
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Комментарии
74
Гость
9 февраля, 18:22
По описанию похож на аутиста . Их всегда почему-то к воде тянет .
Гость
8 февраля, 07:31
Жалко паренька, а родителей ещё больше. Соболезнования.
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Гость
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