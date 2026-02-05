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Происшествия «Возможно, он напуган»: в Ярославле без вести пропал 20-летний парень

«Возможно, он напуган»: в Ярославле без вести пропал 20-летний парень

Родители юноши умоляют помочь в его поисках

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В Ярославле без вести пропал 20-летний парень | Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com, Артём Бауман / 76.RUВ Ярославле без вести пропал 20-летний парень | Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com, Артём Бауман / 76.RU

В Ярославле без вести пропал 20-летний парень

Источник:

ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com, Артём Бауман / 76.RU

В Ярославле уже неделю ведут поиски 20-летнего Романа Разина. Он ушел из дома в Дзержинском районе 29 января. С тех пор родные его не видели.

Родители парня просят всех неравнодушных помочь с поисками Романа. Они рассказали, что юноша мог потеряться.

«Наш сын пропал. Он очень замкнутый и необщительный молодой человек. Работает на обувной фабрике. В свободное время собирает конструктор. Возможно, он дезориентирован, напуган и не знает, как вернуться домой. Оглянитесь вокруг, возможно, вы его видели. Его дома ждут мама, папа, брат, сестра, тетя и коллеги», — рассказала мама Романа Рамзина.

Родители юноши записали видеообращение

Источник:

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области / Vk.com

Поиском юноши занимаются отряды «ЯрСпас» и «ЛизаАлерт». Волонтеры опубликовали ориентировки с приметами молодого человека.

На вид Роману 20 лет, худощавого телосложения, рост 185 сантиметров. Серо-зеленые глаза, русые волосы.

Он был одет в черную шапку, темно-синюю куртку, темно-голубую толстовку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны, темно-зеленые зимние ботинки. С собой у него был серый рюкзак.

В ориентировках указано, что парень может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы Романа | Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.comПриметы Романа | Источник: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com

Приметы Романа

Источник:

ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com

Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении Романа, — звоните на горячую линию «ЛизыАлерт»: 8 (800)700-54-52 или по номеру 112. Также вы можете обратиться в «ЯрСпас» по номеру: 8(910)-964-08-38. Информацию о местонахождении Романа также можно сообщить полиции по номерам: 02, 102.

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Алина Сардекова
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Пропавший парень ЛизаАлерт Примета Ориентировка
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Комментарии
45
Гость
31 июля, 01:32
Он погиб всё поиски завершены 6 февраля
Гость
6 февраля, 09:53
Интересно а что у нас в городе за обувная фабрика ?
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Гость
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