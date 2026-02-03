«Автомат взял у младшего брата»: что происходило в школе Уфы, где ученик напал на учителя

В школе действовал спецназ Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Сегодня, 3 февраля, ученик гимназии № 16 в Уфе пришел на занятия с оружием — его он применил против своего же учителя, с которым решил свести счеты. Школьник успел выстрелить, но, к счастью, преподаватель серьезных ранений не получил. Вскоре на место прибыли не только силовики, но и родители учеников, которые почти ничего не знали о судьбе забаррикадировавшихся детей. Все они ждали ответов и были на пределе, потому что беда пришла к ним буквально в дом. Журналист UFA1.RU побывал на месте происшествия, пообщался с родителями, учениками и сообщает подробности.

«Дети в безопасности — это главное»

Гимназия № 16 расположена в микрорайоне Зеленая Роща. Рядом, если выйти из домов, находится конечная остановка трамваев, а за территорией школы раскинулся дендропарк Рутто. Район ничем особым не выделяется: ни беднотой, ни богатой жизнью.

Школа появилась в 1989 году, с 1999-го здесь углубленно изучают английский язык, в 2009-м она получила статус гимназии. Оценка в «Яндекс Картах» — 4,1. Есть положительные комментарии и отрицательные: жалуются на учителей, дресс-код, иногда к охране высказывали претензии. Впрочем, как и везде. Директором с 2018 года является Марина Камалова.

Сообщение о стрельбе поступило экстренным службам около 11:00. Корреспондент прибыл на место в районе 11:40. Основной проезд к школе был перекрыт, но со стороны тех же самых дворов проехать представлялось возможным.

Всех желающих повернуть тут же разворачивали Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Вход в школу охранялся полицейскими, они не пропускали в здание родителей, которые собрались у крыльца. Никто не знал, какая там ситуация на самом деле, сколько пострадавших, а главное — кто именно.

В школу никого не впускали Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Матери и отцы детей стояли также снаружи школы, одна из женщин нервным голосом говорила по телефону с кем-то из родственников и рассказывала о ситуации, но вообще телефоны были почти у каждого, кто дежурил у входа.

«Мы знаем, что наши дети в безопасности, это самое главное. Но что случилось, мы пока сами не можем сказать», — заявила одна из матерей.

Вскоре из здания вышел спецназ, а также сотрудники МЧС, но комментариев родителям никто не давал. Обстановка хоть и была напряженной, нервной, но паники никакой не наблюдалось. Двое родителей, общаясь между собой, возмущались: учителя им сказали, что ничего не происходит и всё это только учения.

Источник: Городские медиа

Они и правда должны были пройти именно сегодня — в 11, как раз когда произошло нападение. Вероятно, учителя и сами не до конца знали, что случилось. А судя по кадрам из классов, ученики тоже посчитали вооруженного школьника частью учений.

«Они забились в угол, говорит, выстрелы слышим. Она плачет, [другая дочь] плачет. Звонит мне из Москвы и спрашивает: „Мам, что у вас там случилось?!“ Я вышла на улицу в растерянности, у меня сумка упала, я не помню, где у меня машина», — растерянно говорила мать по телефону.

Один из учеников старших классов позже сообщил корреспонденту UFA1.RU, как всё случилось: у его класса был урок английского, они услышали шум, но думали, что это всё для учений.

«Потом вроде как сказали „отбой“, мы собрались выходить, но нам сказали, чтобы мы зашли обратно. Заходим в Telegram — и абсолютно везде уже пишут, что происходит. Тогда мы уже, если честно, испугались, потому что у нас вышел ученик, а обратно он уже не вернулся», — делится школьник.

С тем учеником всё хорошо: узнав о тревоге, он забежал в другой класс.

«Мы закрыли дверь. Хорошо, что она у нас вообще закрывалась, потому что не во всех классах они закрываются на замок. Потом мы поставили парты, сидели ждали. На самом деле я даже не испугался, больше мои родители забеспокоились — они начали мне звонить, спрашивать, жив ли я», — рассказал собеседник.

Он говорит, что для них всё обошлось, но не для тех, кто оказался на прицеле.

Родителей стало прибавляться Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Многие отцы прибежали сразу же, как появились сообщения, стали звонить и писать своим детям. Один из родителей рассказал корреспонденту UFA1.RU: сын передал, что всё хорошо, они в классе, но телефоны им приказали выключить. Детей еще долго не выводили, только в полдень начали выходить ученики начальных классов. Их вели учителя, полиция и спасатели.

Судя по восторженным разговорам, малыши даже не испугались: обсуждали полицейских, да и вообще людей в форме, а их было очень много. Некоторые родители не сдерживали слез, когда видели выходящих строем детей в сопровождении полиции.

«Я был первым, кто прибежал сюда, обошел здание, смотрю — внутри сигнализация горит. Потом еще двое родителей подошли, мы стоим ждем. Нам учитель физкультуры говорит, что это просто петарду кто-то взорвал. Потом приехали спецслужбы. Спасатели быстро приехали», — рассказал отец одной из девочек.

По его словам, когда приехала Росгвардия, он рассчитывал, что сотрудники начнут штурм здания, но этого не было. Сам он в этот момент сильно переживал, потому что «никто не реагирует».

«Когда работает сигнализация тревожная, это реально тяжело. И когда службы через 20–25 минут приезжают — от этого, блин, тревожно становится», — сказал взволнованный отец.

К слову, по словам главы Башкирии, силовики приехали через 10 минут.

Толпы людей стоят и ждут своих детей Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Со слов одного из родителей, дочь успела ему написать про некий взрыв, а потом успокоила: они забаррикадировались в классе. Другой родитель полагает, что за взрыв и выстрелы ученики могли принять петарды.

«Обратите внимание на нашу школу»

После полудня людей вокруг входа стало заметно больше: видимо, кто-то отпросился с работы и бегом примчался сюда. На месте уже находился мэр Уфы Ратмир Мавлиев: когда народу стало очень много, он вышел к ним и коротко проинформировал: школьника обижали девятиклассники, он пришел с пневматикой и выстрелил, пострадавших нет.

«Случай для нас не просто одиозный. Парень выглядит здоровым, говорит адекватно», — сказал Мавлиев.

Здесь часть детей уже вышла Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

В ответ родители спросили: «Теперь вы обратите внимание на нашу школу? У нас буллинг в десятом классе!» В ответ мэр сказал, что «это комплексная проблема, которую надо решать». Родители говорят, что жаловались в администрацию школы — мер, видимо, не предприняли. Мавлиев предложил создать комиссию по работе с родителями, которой те будут жаловаться на школьные проблемы.

«Это страшно, больно, тяжело, но надо с этим что-то делать. Одни учителя не справятся. Нужны родители, администрация, Министерство образования, всех подключать. <…> А так, слава богу, я зашел, убедился, что [с детьми] всё нормально», — сказал Мавлиев.

Некоторые дети успели выбежать, как только был подан сигнал тревоги. Они оказались на улице, кто-то успел взять одежду, кто-то ходил в одной рубашке (надо полагать, они всё же были где-то в помещении). Другим ребятам свои шарфы отдали учителя: на улице уже не жуткий мороз, но были ветер и снег.

Учеников начальных классов стали выпускать в полдень Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Кто стрелок

Известно, что школьник, который устроил переполох, учится в одном из девятых классов. Как заявила директор школы Марина Камалова, он перешел из другого учебного заведения в шестом классе. Подозрений не вызывал.

«Мы услышали хлопок небольшой. Нажали тревожную кнопку, все сразу забаррикадировались, вызвали Росгвардию. Выяснилось, что ученик девятого класса принес в здание игрушечный автомат с резиновыми пулями», — заявила Камалова.

Родители по-разному отзываются о мальчике. Один из мужчин, стоявших снаружи, узнал в нем своего соседа. Читая его Telegram-канал, отец был явно потерян, кому-то позвонил, а потом побежал к крыльцу школы.

«Из его [стрелка] класса говорили, вроде нормальный. Единственное, из класса в класс переходил, какой-то буллинг был в отношении него», — сказал UFA1.RU отец одной из учениц.

Парень признал, что готовился несколько недель Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

МВД Башкирии опубликовало кадры допроса задержанного. На них девятиклассник говорит: «Я готовился к этому около нескольких недель. Я не хотел причинять вреда, просто припугнуть. Я разговаривал, драки были, беседы с завучем».

Ученик параллельного класса рассказал журналисту UFA1.RU, что нападавший публиковал «неформальный контент в Telegram», был «не такой, как все». По словам парня, по видео из соцсетей понятно, что стрелок шел не с учениками разбираться, а с учителем, иначе бы не говорил закрыть дверь.

«Есть такое понятие, как тихоня. Можно сказать, что он такой. Но со своими бедами с головой, потому что, сами понимаете, такое делать — это ненормально», — рассказал ученик.

Первые кадры допроса — его вел руководитель ведомства Источник: МВД Башкирии

Известно, что у парня большая семья: отец, мать и еще двое детей. Какие у них взаимоотношения, пока неизвестно, это предстоит выяснить силовикам.

Автомат стрелок взял у своего младшего брата. По словам главы Башкирии, «оружие» было пластиковым, поэтому металлодетектор на него не сработал бы. Однако с собой у школьника был кухонный нож, но досматривать мальчика никто не стал.

«Как предварительно здесь говорят, у всех детей есть при себе что-то металлическое, что „звенит“. Поэтому не обратили внимания. Это значит, что первая линия защиты, охрана, не сработала, хотя на месте был ЧОП», — заявил Радий Хабиров.

Кроме того, по его словам, школьник сопротивления оказывать не стал, когда за ним приехала Росгвардия.

А что за организация охраняла школу, неизвестно, в госзакупках победитель контракта скрыт. Известно, что за месяц охранных услуг учреждение заплатило 163,5 тысячи рублей. Но теперь к ней явно возникнут вопросы, так как в соцсетях публиковали фото спящего охранника. Когда и при каких обстоятельствах был сделан снимок и является ли он настоящим в принципе, предстоит выяснить контрольным органам.

В холле дежурили силовики Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

За что

Общаясь с журналистами на месте происшествия, Хабиров сказал, что «мотивы бывают разные», в том числе проблемы дома, несчастная любовь или буллинг. Сам стрелок жаловался в своем канале на то, что много с кем ругался раньше, а сейчас просто терпит. Также он говорил о ссорах и с учителем, и даже с родителями.

«Он стрелял в учителя истории Тимура Винеровича. У него [стрелка] была к нему личная неприязнь. В свой канал выкладывал, что ненавидит его, потому что Тимур Винерович — очень хороший человек, но он часто отчитывал детей за форму и всякое такое. А парень этот избил своего одноклассника — его отчитали за это, и он всех, видимо, возненавидел», — рассказала ученица гимназии.

В разгар дня на улице пошел снег Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Наш разговор был прерван, видимо, старостой класса, которая сказала всем уходить и не общаться на эту тему. Позднее с территории школы заставили уйти и родителей, даже несмотря на то, что некоторые дети по-прежнему находились в школе.

«Его поведение ничего не объясняет. Ему место там, куда он и попадет», — заявил один из учеников, комментируя произошедшее.