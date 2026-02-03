«Стреляет во всех»: ученик в Уфе ворвался в школу с оружием

Родители толпятся возле учебного заведения Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

В Уфе ученик 9-го класса ворвался в школу с оружием. Инцидент произошел в гимназии № 16.

По данным UFA1.RU, подросток ворвался в учебное заведение с травматическим пистолетом и открыл стрельбу по находящимся внутри. Источник издания также заявляет, якобы перед этим был слышен звук, похожий на взрыв. Чтобы отвлечь внимание, подросток сначала воспользовался пожарной тревогой, отмечает Mash.

Всё случилось на 3-м уроке, передает Telegram-канал 112. Как сообщает РЕН ТВ, подросток ранил учительницу. Точных данных о других пострадавших пока нет. Предварительно, их может быть трое. Однако вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев информацию о раненых опровергает.

К школе приехала реанимация, передает SHOT. Также на месте полиция и другие экстренные службы. По данным Telegram-канала, во всех школах Уфы сегодня должна была пройти учебная тревога. Поэтому не сразу поняли, что нападение настоящее.

Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Сообщается, что школьника с оружием уже задержали. Полиция оцепила квартал, подъезды к гимназии закрыты. Подробнее о нападении в режиме онлайн можно почитать по ссылке.

Обновлено в 10:00 (мск):

В МВД дали официальный комментарий по поводу стрельбы в уфимской гимназии: