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Происшествия «Стреляет во всех»: ученик в Уфе ворвался в школу с оружием

«Стреляет во всех»: ученик в Уфе ворвался в школу с оружием

На месте слышали взрыв

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Родители толпятся возле учебного заведения | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUРодители толпятся возле учебного заведения | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Родители толпятся возле учебного заведения

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

В Уфе ученик 9-го класса ворвался в школу с оружием. Инцидент произошел в гимназии № 16.

По данным UFA1.RU, подросток ворвался в учебное заведение с травматическим пистолетом и открыл стрельбу по находящимся внутри. Источник издания также заявляет, якобы перед этим был слышен звук, похожий на взрыв. Чтобы отвлечь внимание, подросток сначала воспользовался пожарной тревогой, отмечает Mash.

Всё случилось на 3-м уроке, передает Telegram-канал 112. Как сообщает РЕН ТВ, подросток ранил учительницу. Точных данных о других пострадавших пока нет. Предварительно, их может быть трое. Однако вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев информацию о раненых опровергает.

К школе приехала реанимация, передает SHOT. Также на месте полиция и другие экстренные службы. По данным Telegram-канала, во всех школах Уфы сегодня должна была пройти учебная тревога. Поэтому не сразу поняли, что нападение настоящее.

Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUИсточник: Андрей Бирюков / UFA1.RU
Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Сообщается, что школьника с оружием уже задержали. Полиция оцепила квартал, подъезды к гимназии закрыты. Подробнее о нападении в режиме онлайн можно почитать по ссылке.

Обновлено в 10:00 (мск):

В МВД дали официальный комментарий по поводу стрельбы в уфимской гимназии:

«Сегодня около 11:00 в дежурную часть Управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение о происшествии в городской гимназии № 16. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. На место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Башкортостан, генерал-майор полиции Александр Воронежский. По предварительной информации, один из учеников 9-го класса гимназии № 16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии он был задержан. Выясняются обстоятельства происшествия».

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Школа Нападение Взрыв Уфа
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Комментарии
9
Гость
3 февраля, 12:23
Это точно у нас произошло ? Не верю, может франция или германия ?
Гость
3 февраля, 11:19
Ужас! Каждый день....Как с ума все сходят ..
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Гость
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