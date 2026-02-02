10 детей отравились угарным газом в детском саду в Дагестане: новости 2 февраля

Причины произошедшего в детском саду выясняются (фото носит иллюстративный характер) Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 февраля.

Ученые раскрыли, как сильно гены влияют на продолжительность жизни

Наследственные факторы играют большую роль в продолжительности жизни, чем считалось ранее. Согласно новым оценкам, генетика может объяснять около 50–55% различий в том, сколько живут люди, сообщает Science.

Ранние исследования оценивали вклад генов в долголетие гораздо скромнее — в пределах 10–25%. Ученые из Научного института Вейцмана полагают, что эти данные были занижены из-за методологических ограничений, поскольку в них не отделяли смерти от биологического старения от смертей по внешним причинам, таким как несчастные случаи или инфекции.

В новом исследовании авторы проанализировали данные крупных регистров близнецов из Швеции и Дании, включая уникальную базу близнецов, выросших раздельно. Чтобы учесть влияние внешней смертности, команда разработала математическую модель с «виртуальными двойниками», что позволило исключить случаи смерти, не связанные напрямую со старением. После этой корректировки выяснилось, что генетический вклад примерно вдвое выше прежних оценок.

Ученые подчеркивают, что высокая наследуемость долголетия не отменяет важности факторов образа жизни. Однако новые данные указывают на существование генетических механизмов старения, изучение которых может открыть перспективы для влияния на продолжительность и качество жизни.

В России нашли тех, кто контактировал с заболевшим оспой обезьян

В России выявлены лица, контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними организовано медицинское наблюдение. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что для диагностики инфекции разработаны высокотехнологичные тест-системы, позволившие оперативно подтвердить диагноз. В очаге заболевания проведена заключительная дезинфекция.

Значительного распространения вируса в России не ожидается. Как сообщил ТАСС доктор медицинских наук Мурад Шахмарданов, инфекция в основном передается при длительном тесном контакте и имеет выраженные симптомы, что позволяет быстро изолировать больного. По его словам, вирус обладает низким базовым репродуктивным индексом, и без активных контактов один больной в среднем заражает менее одного человека.

В России осудили двух насильников

В России два суда вынесли суровые приговоры мужчинам, совершившим изнасилование несовершеннолетних дочерей своих сожительниц. Один из осужденных получил 15 лет колонии строгого режима в Благовещенске, другой — 14 лет в Архангельске.

Благовещенский городской суд приговорил жителя села Чигири к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он был признан виновным в изнасиловании 13-летней дочери своей сожительницы, совершенном весной 2025 года. После освобождения на осужденного наложат ограничение свободы сроком на два года. Об этом сообщила пресс-служба суда в Telegram-канале.

Исакогорский районный суд Архангельска приговорил 37-летнего местного жителя к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в том, что он несколько лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы, угрожая ей расправой, избивая и показывая нож, чтобы она молчала. Психолого-психиатрическая экспертиза установила у осужденного педофилию. Помимо лишения свободы, суд обязал его выплатить пострадавшей 1,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

Выпускникам колледжей могут дать особые права при поступлении в вузы

Выпускники колледжей и техникумов, отработавшие не менее трех лет по полученной специальности, получат особые права при зачислении в университеты. Соответствующий законопроект, направленный на повышение привлекательности среднего профессионального образования, планируют внести в Госдуму до июля 2026 года, сообщила вице-спикер палаты Виктория Абрамченко в беседе с «Известиями».

Цель инициативы — сделать СПО полноценной образовательной ступенью. «Сейчас у них нет формальных преимуществ для продолжения учебы в вузе. Планируется установить особые права при поступлении», — пояснила Абрамченко. Среди рассматриваемых мер — внеконкурсное зачисление на родственные заочные программы, приравнивание к льготным категориям абитуриентов и бесплатные подготовительные курсы при университетах. Для получения льготы потребуется отработать три года по целевому договору.

Реформа призвана решить проблему кадрового дефицита.

«Важно, чтобы колледжи не были тупиковой веткой. Если, оканчивая технические направления, студенты хотят стать инженерами, они могли бы, не оставляя работу, учиться в очно-заочном формате. Это продвигало бы их в карьере», — отметила профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Подробнее об этой инициативе и других измерениях для учащихся колледжей можно почитать в отдельном материале.

Неиспользуемые банковские счета могут создать своим владельцам неожиданный долг

Наличие неиспользуемых банковских счетов может привести к формированию долга перед кредитной организацией даже при нулевом балансе. Какие счета стоит закрыть, в интервью агентству «Прайм» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Эксперт пояснил, что даже при отсутствии денег на счете банк может списывать плату за обслуживание, если условия для бесплатного сервиса перестали выполняться. Регулярное списание комиссий ведет к образованию отрицательного баланса (технического овердрафта), о котором клиент может не знать, пока не получит официальную претензию с уже значительной суммой долга.

Юрист рекомендует обратить внимание на три типа счетов:

Те, что находятся в банках, свернувших присутствие в регионе клиента. «Если банк ликвидирует офис в вашем городе, управление счетом, особенно при необходимости личного визита, станет крайне затруднительным», — отметил Хаминский. В 2025 году российские банки закрыли рекордные 1,7 тысячи отделений. Старые зарплатные или социальные счета, которыми не пользовались более полугода. При отсутствии операций и нулевом балансе свыше шести месяцев банк вправе сам инициировать их закрытие. Любые счета с нулевым остатком, за которыми не ведется мониторинг, из-за риска списания неизвестных клиенту комиссий.

Водителей зимой поджидают скрытые нарушения, за которые можно получить штраф

Снегопады и гололедица на дорогах создают для водителей не только сложные условия, но и риск получить штрафы за нарушения, которые легко не заметить. Основные «зимние ловушки» на дорогах в беседе с агентством «Прайм» перечислил адвокат Александр Шиманский.

Главная проблема — плохая видимость дорожной разметки и знаков. Это может привести к выезду на скрытую под снегом «вафельную» разметку, стоп-линию или полосу для общественного транспорта. Камеры фиксируют только положение автомобиля, не учитывая видимость линий. Оспорить такой штраф сложно, но возможно, если доказать, что разметка была полностью скрыта, а заезд — незначителен. Также стоит опасаться парковки на заснеженном газоне: суды почти не принимают зимние условия как смягчающее обстоятельство.

В снежную погоду необходимо следить и за чистотой автомобиля. Штраф можно получить за грязные номера, даже если их залепило снегом в пути, и за не очищенную от снега крышу, с которой может слететь «шапка» и повредить другую машину. Неисправные дворники или замерзший омыватель также становятся поводом для штрафа, а инспектор вправе запретить дальнейшую поездку.

Проблемы могут возникнуть и во дворах. Прогрев машины дольше пяти минут может привести к штрафу по жалобе соседей, а автомобиль, мешающий проезду снегоуборочной техники, — к эвакуации. Эксперт также рекомендует не сбивать снег и лед с машины на проезжую часть, так как это могут расценить как создание помех движению.

Самолет потерпел крушение в Оренбургской области

Легкомоторный самолет потерпел крушение в субботу в окрестностях Орска Оренбургской области. На борту находились три человека, все они погибли.

«Сообщение о падении поступило по адресу: г. Орск, п. Джанаталап. Самолет совершал учебно-тренировочный полет. К сожалению, погибли три человека», — сообщили в МЧС.

Причины крушения пока неизвестны Источник: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Самолет упал днем в районе поселка Джанаталап. По предварительной информации, это была модель Diamond DA. На борту находились два курсанта Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и пилот-инструктор, пишет Telegram-канал 112. Как сообщают коллеги из 56.RU, пилоту — 35 лет, а курсантам — 21 и 20.

Рассматриваются две версии крушения: ошибка пилотирования или неисправность самолета, сообщили в Следственном комитете.

На трассе под Красноярском произошло смертельное ДТП

Вечером 2 февраля на федеральной трассе Р-257 «Сибирь» в Рыбинском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП. Погибли пять человек, четверо из них — дети, еще четверых пострадавших госпитализировали.

По предварительным данным, причиной аварии стал грузовик «Века», который двигался со стороны Канска в Красноярск и буксировал модульный дом. На 965-м километре трассы прицеп отсоединился, вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью». За рулем микроавтобуса находился 52-летний водитель.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Проезд через этот участок трассы временно организован в объезд через село Рыбное.

В Петербурге несколько дней ищут девятилетнего мальчика

В Санкт-Петербурге пропал 9-летний ребенок. Мальчик ушел из дома днем 30 января и не вернулся. Камеры видеонаблюдения засекли, как он садился в автомобиль у ресторана быстрого питания, после чего машина уехала.

В ходе расследования задержали мужчину, с которым пропавший контактировал до исчезновения. Местонахождение ребенка на данный момент не установлено. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

А в Дагестане дети в садике отравились угарным газом

В частном детском саду дагестанского села Параул десять детей отравились угарным газом. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Дети находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. Все обстоятельства произошедшего выясняются.