Происшествия Среди пострадавших ребенок: в Ярославской области в ДТП столкнулись две иномарки

Среди пострадавших ребенок: в Ярославской области в ДТП столкнулись две иномарки

Рассказываем подробности аварии

822
В Ярославской области в ДТП пострадали четверо человек | Источник: Госавтоинспекция Ярославской областиВ Ярославской области в ДТП пострадали четверо человек | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

В Ярославской области в ДТП пострадали четверо человек

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области

В Ярославской области в ДТП пострадали четыре человека, среди них 13-летняя девочка-подросток. Авария произошла на 26 км автодороги «Ярославль — Любим» 1 февраля около 13 часов дня.

По предварительной информации, 44-летняя женщина-водитель «Киа», не справившись с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Хавалом».

«В результате ДТП водитель автомобиля KIA, водитель и 2 пассажира автомобиля HAVAL, в том числе 13-летняя девочка, с травмами госпитализированы в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Водитель «Киа» выехал на встречку | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области Водитель «Киа» выехал на встречку | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области
В «Хавале» находились двое взрослых и ребенок | Источник: Госавтоинспекция Ярославской областиВ «Хавале» находились двое взрослых и ребенок | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

На месте аварии работают экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали подробности ДТП под Рыбинском, в котором пострадал 16-летний подросток.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Гость
9 минут
женщина-водитель «Киа», не справившись с управлением Не пробовала скорость выбирать при таких погодных условиях?
Гость
1 минута
Ездила как- то пару- тройку раз по этой дороге. Она всегда пустынная. Поражает, как на э ой пустой дороге можно столкнуться!
