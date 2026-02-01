Среди пострадавших ребенок: в Ярославской области в ДТП столкнулись две иномарки

В Ярославской области в ДТП пострадали четыре человека, среди них 13-летняя девочка-подросток. Авария произошла на 26 км автодороги «Ярославль — Любим» 1 февраля около 13 часов дня.
По предварительной информации, 44-летняя женщина-водитель «Киа», не справившись с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Хавалом».
«В результате ДТП водитель автомобиля KIA, водитель и 2 пассажира автомобиля HAVAL, в том числе 13-летняя девочка, с травмами госпитализированы в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
На месте аварии работают экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.
