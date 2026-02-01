НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
«Дорога заблокирована в обоих направлениях»: более 50 машин схлестнулись на трассе в США — кадры как из блокбастера

Пострадали несколько человек

Почти 60 машин столкнулись на шоссе в Калифорнии. ДТП произошло утром 31 января примерно в 08:15 (19:15 по мск). Об этом сообщает дорожный патруль штата.

«Патруль находится на месте столкновения 59 автомобилей на шоссе 99. Дорога заблокирована в обоих направлениях», — говорится в сообщении патруля в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В результате происшествия пострадали десять человек, при этом ни один из них не получил тяжелых травм.

«Десять человек были направлены в местную больницу для лечения травм», — добавляет местное подразделение телеканала ABC KFSN.

Столкновение было столь мощным, что грузовики и легковые автомобили повредили бетонное ограждение. Шоссе перекрыто в обоих направлениях от Авеню 24 до границы округа Керн.

По данным полиции, причиной массовой аварии стал густой туман, видимость на трассе достигала всего 30–60 метров. Столкновения произошли одновременно на обеих сторонах дороги.

Ранее рядом с поселком Зеланд, штат Мичиган, произошла авария, в которой приняло участие более 100 автомобилей. В ДТП пострадали 19 человек. Столкновения произошли из-за гололеда на дороге. Водителей, застрявших на трассе, на автобусах эвакуировали в местную школу.

Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Павел Пешков
ДТП Калифорния США Авария
