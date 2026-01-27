«Тяжело было даже говорить»: как провел последние дни и отчего умер экс-тренер сборной России по футболу Игнатьев

За несколько дней до смерти экс-тренер перенес операцию Источник: Александр Любарский / РФС

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался сегодня на 86-м году жизни. Он долгое время боролся с тяжелым заболеванием, которое не смог победить. Из-за этого его последние дни были сложными. Из-за чего он умер, рассказываем в материале.

«У него были сердечное заболевание, проблемы с желудком. Как-то вот так», — рассказала ТАСС вдова спортсмена Ирина Игнатьева.

Также у Игнатьева была онкология, которую обнаружили в 2024 году, тогда он перенес операцию на желудке, рассказал председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян в разговоре с «Матч ТВ». Эту информацию подтвердил президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

«Мы, конечно, знали о его заболевании — онкология. Контролировали, следили. Видно было по нему, что тяжело было даже говорить. Потеряли потрясающего человека, мои соболезнования близким», — сказал Колосков.

Бывший главный тренер сборной РФ по футболу в январе больше двух недель находился в больнице. Там Игнатьев проходил лечение от онкологического заболевания, а незадолго до смерти он резко похудел на 15 килограммов, пишет «Mash на спорте».

Несколько дней назад спортсмен перенес новую операцию на желудке. После этого у экс-тренера сборной России случились осложнения из-за проблем с сердцем.

«В выходные у него была очередная операция. Она прошла успешно, и вскоре Игнатьева выписали. Но дома бывшему главному тренеру стало плохо. Сегодня в час ночи состояние резко ухудшилось», — говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

Родные вызвали скорую, но это не помогло. Сердце Игнатьева не выдержало. Он умер дома.

Футболиста похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза Александр Мирзоян. Дата прощания с экс-тренером пока неизвестна.