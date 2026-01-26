Десятки погибших и пропавших без вести: паром затонул у побережья Филиппин — кадры с места катастрофы

На борту находилось более 300 человек Источник: China Embassy Manila

У побережья Филиппин затонул межостровной паром, на борту которого находились более 300 человек, из них минимум 15 погибли. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

«Спасатели спасли по меньшей мере 215 пассажиров и извлекли семь тел», — говорится в публикации.

При этом 43 пассажира числятся пропавшими без вести. Проводится поисково-спасательная операция.

Как уточнили в береговой охране Филиппин, паром следовал из города Замбоанга к острову Джоло. На борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. У судна произошли технические неполадки у островной провинции Басилан.

«Морские аварии на Филиппинском архипелаге — обычное явление из-за частых штормов, плохого технического состояния судов, перенаселенности и нерегулярного соблюдения правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях», — отмечает агентство.

Поиски продолжаются при поддержке военно-морских сил Филиппин и местных рыбацких судов.