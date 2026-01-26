НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Десятки погибших и пропавших без вести: паром затонул у побережья Филиппин — кадры с места катастрофы

Десятки погибших и пропавших без вести: паром затонул у побережья Филиппин — кадры с места катастрофы

Проводится поисково-спасательная операция

371
На борту находилось более 300 человек | Источник: China Embassy ManilaНа борту находилось более 300 человек | Источник: China Embassy Manila

На борту находилось более 300 человек

Источник:

China Embassy Manila

У побережья Филиппин затонул межостровной паром, на борту которого находились более 300 человек, из них минимум 15 погибли. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

«Спасатели спасли по меньшей мере 215 пассажиров и извлекли семь тел», — говорится в публикации.

При этом 43 пассажира числятся пропавшими без вести. Проводится поисково-спасательная операция.

Источник:

China Embassy Manila

Как уточнили в береговой охране Филиппин, паром следовал из города Замбоанга к острову Джоло. На борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. У судна произошли технические неполадки у островной провинции Басилан.

«Морские аварии на Филиппинском архипелаге — обычное явление из-за частых штормов, плохого технического состояния судов, перенаселенности и нерегулярного соблюдения правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях», — отмечает агентство.

Поиски продолжаются при поддержке военно-морских сил Филиппин и местных рыбацких судов.

Ранее паром KM Barcelona VA загорелся у берегов Индонезии. На судне было 280 пассажиров. Чтобы спастись от пламени, людям пришлось прыгать в воду. Из воды их доставали спасатели.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Гость
13 минут
«Морские аварии на Филиппинском архипелаге — обычное явление из-за частых штормов, плохого технического состояния судов, перенаселенности и нерегулярного соблюдения правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях» - и зачем нам тут ОБЫЧНЫЕ новости про ОБЫЧНЫЕ явления? ?
