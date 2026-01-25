«Ни горячей воды, ни света, ни отопления». Заполярье на сутки осталось без электричества: как там переживают блэкаут

В городе проблемы со светом с 23 января Источник: Дмитрий Артёменко / 51.RU

В Мурманске и Североморске уже сутки продолжается массовый блэкаут. Из-за обрушения пяти опор ЛЭП города остались без электричества. Рассказываем, как местные жители переживают аварию.

Многие квартиры остались без тепла и света, а на улицах отключили освещение, пишут наши коллеги из 51.RU.

«Пришли домой в начале седьмого вечера и сразу поняли, что что-то не то. Свет горел тускло, несколько раз моргал, а в спальне из-за низкого напряжения было темно. Потом мы снова ушли, вернулись в 4 утра. Свет нормально горел, но батареи были холодные. Сейчас отопления нет, но в квартире комфортно, не холодно. Переживаем за бытовые приборы», — рассказали 51.RU читатели Дарья и Денис.

«Ни горячей воды, ни света, ни отопления у нас нет. Холодно, уезжаем в Первомайку к родителям», — поделился местный житель Илья.

Источник: читательница 51.RU

Правда, некоторым горожанам повезло больше и их квартир авария не коснулась.

«Свет у нас не отключали, с теплом всё в порядке, перебоев с электричеством не было, соседние дома тоже обеспечены светом, в округе работают магазины».

«У нас всё в порядке, ничего не отключали. Тепло, светло, вода есть. Но во дворе света нет», — говорят читатели 51.RU.

В городах запустили несколько пунктов обогрева, в том числе круглосуточные. В них можно не только согреться, но и зарядить телефоны и получить питьевую воду.

Мэр Мурманска Иван Лебедев рассказал, что в городе также работает уличный пункт помощи, где горожанам выдают продуктовые наборы.

Источник: Иван Лебедев Мурманск / Telegram

Губернатор региона Андрей Чибис отметил, что удалось запитать все котельные, объекты водоснабжения и медучреждения.

«Однако временно сохраняются ограничения в электроснабжении части потребителей, включая многоквартирные дома, магазины, аптеки, городское освещение. Это вынужденная мера», — объяснил он в своем Telegram-канале.

Губернатор также отметил, что на финальной стадии находится возведение временных опор ЛЭП, электричество планируют дать в первой половине дня 25 января.