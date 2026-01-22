Грозился всех заразить ВИЧ: на Филиппинах задержали россиянина. Новости 22 января

Мужчину проверили на наличие заболевания Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 января.

Чьи зарплаты продолжат расти

Резкий скачок зарплат сменяется новой реальностью. В 2026 году ждать повторения «зарплатной гонки» не стоит, заявил министр труда Антон Котяков. Но это не значит, что рост остановится. Просто ставки рынка труда меняются, и в выигрыше останутся те, кто соответствует новым требованиям.

«То есть тех темпов увеличения, которые мы видели в последние два года, ждать, скорее всего, не стоит. Ведь они отчасти компенсировали эффект низкой базы, в том числе сложившейся в период пандемии. Но зарплаты всё равно продолжат увеличиваться, в том числе в реальном выражении», — сказал министр.

По его словам, система управления рынком труда и подготовки специалистов должна строиться на понимании будущих потребностей. Ключевая задача — не просто обучать востребованным профессиям, но и целенаправленно развивать у молодежи технологическое мышление, так как привычные специальности будут непрерывно трансформироваться под влиянием новых технологий.

Котяков в беседе с «Российской газетой» выделил ряд профессий, которые сохранят высокий спрос в ближайшие годы:

квалифицированные рабочие;

ИТ-специалисты;

врачи;

педагоги;

инженеры;

ученые.

Адвокат предупредил о пяти бытовых ситуациях, которые могут привести к уголовному делу

Невинные на первый взгляд бытовые действия — подработка курьером, помощь знакомому с оформлением карты или перевод денег по ссылке из чата — могут превратить обычного человека в фигуранта уголовного дела. Адвокат Юрий Левин в интервью «Газете.Ru» назвал пять главных ловушек, ведущих к обвинениям в наркоторговле, мошенничестве или даже финансировании терроризма.

Работа «курьером» без договора. Заманчивые предложения подработать на доставке «посылок» без оформления часто маскируют распространение наркотиков (ст. 228 УК РФ) или пересылку денег, добытых мошенничеством (ст. 159). О содержимом курьер узнает уже на допросе. Оформление карт или сим-карт для «бизнеса» знакомого. Если на ваши реквизиты поступают украденные средства или с вашего номера звонят жертвам мошенников, следствие будет считать вас не случайным человеком, а соучастником. Роль номинального директора. Получать зарплату «за подпись» в фирме, которую вы не контролируете, — прямой риск. Через такие компании обналичивают деньги и уходят от налогов, а вся ответственность ляжет на того, чье имя в документах. Переводы на «благие дела» из анонимных чатов. Финансовая помощь неясным фондам без проверенной отчетности может быть расценена как финансирование терроризма (ст. 205.1 УК РФ). «Любопытство» к запрещенному контенту. Хранение или пересылка экстремистских материалов, даже из любопытства, образует состав преступления.

Главный принцип безопасности, по словам Левина, прост: если вы не можете честно и внятно объяснить свои действия в полиции, от такого предложения нужно сразу отказаться.

Подросток с ножом напал на сотрудницу лицея в Нижнекамске

13-летний ученик многопрофильного лицея № 37 в Нижнекамске (Татарстан) совершил вооруженное нападение на сотрудницу учебного заведения. По информации пресс-службы МВД по республике, подростка с холодным оружием задержали на месте прибывшие сотрудники Росгвардии.

Нападавшего задержали Источник: Нижнекамск. Жесть / Telegram

Инцидент произошел во время уроков. По предварительным данным, несовершеннолетний пронес в здание нож и ранил женщину, после чего бегал по этажам и взрывал петарды. Позже выяснилось, что пострадавшей оказалась уборщица. По словам мэра города Радмира Беляева, ей оперативно оказали медицинскую помощь, жизни ничего не угрожает.

Из учеников никто не пострадал Источник: Нижнекамск. Жесть / Telegram

Из здания оперативно эвакуировали всех учеников, никто из них не пострадал. У задержанного изъяли нож, маску и тактические перчатки.

За два дня до нападения ученик нижнекамского лицея № 37 потерял близкую подругу, пишет 116.RU. За всеми подробностями следили в режиме онлайн.

Зарплаты воспитателей в детсадах предложили поднять

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить зарплаты воспитателей детских садов в 1,5–2 раза. Эта инициатива связана с поручением президента России Владимира Путина проработать вопрос о продлении работы дошкольных учреждений для удобства родителей.

Миронов заявил, что продление рабочего дня увеличит нагрузку на воспитателей, чьи сверхурочные часы часто не оплачиваются. Он настаивает, чтобы базовый оклад воспитателя был равен трем МРОТ, а с надбавками достигал около 100 тысяч рублей (средняя зарплата по стране), подчеркивая высокую ответственность этой профессии, пишет РИА Новости.

Новые правила для будущих водителей

С 1 марта в России вступают в силу изменения в правилах обучения будущих водителей, пишут «Известия». Новый приказ Минпросвещения вносит коррективы в программы автошкол.

Основные нововведения:

Сокращено количество программ — с 62 до 47. Часть из них станут курсами переподготовки для водителей, уже имеющих права и желающих открыть новую категорию. Это позволит им не изучать теорию ПДД повторно. Увеличено количество практических часов вождения для категории «B»: — на автомобиле с механической трансмиссией — с 56 до 58 часов; — на автомобиле с автоматической трансмиссией — с 54 до 56 часов. Введены новые возможности: практические занятия можно будет проходить на базе автопредприятий. Ужесточены требования к дистанционному обучению: оно будет разрешено только тем автошколам, чье оборудование соответствует новым стандартам.

Из музея Нидерландов вынесли более 300 экспонатов

Более 300 исторических серебряных предметов были похищены в результате дерзкого ограбления музея в нидерландском городе Дусбург. Кража произошла в ночь на 21 января в музее, расположенном в здании Большой церкви.

По словам председателя правления музея Эрнста Бусвелда, воры, действуя «грубо и целенаправленно», выбили двери, немедленно вывели из строя систему безопасности и разбили витрины, забрав всю коллекцию. Украденные экспонаты XVIII–XX веков из более чем 25 стран представляли собой уникальную частную коллекцию, передает корпорация Omroep Gelderland.

«Это утрата предметов истории, мастерства и культурного наследия, дело всей жизни для нас», — заявил Бусвелд. Музей временно закрыт. Ущерб оценивается в десятки тысяч евро, а главным риском является возможная переплавка бесценных изделий из-за высокой стоимости серебра. Полиция ведет расследование.

Что грозит за частые перекуры на работе

Сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если они нарушают установленный в компании режим рабочего дня. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский. Он подчеркнул, что основанием для взыскания должно быть прямое нарушение правил, закрепленных во внутренних документах организации.

При этом штрафовать работника за перекуры руководитель не вправе, поскольку Трудовой кодекс РФ не предусматривает такой меры, пишет РИА Новости. Количество перерывов на курение законодательно не ограничено, однако они должны соответствовать общим правилам отдыха, принятым в компании, а курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

Губернатор Курской области попал в больницу после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попал в ДТП, сейчас, по его словам, он находится в больнице. Авария произошла из-за непростых погодных условий, пояснил глава региона.

«Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Сейчас нахожусь в больнице. Слава Богу, всё обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», — написал он в своем Telegram-канале.

На Филиппинах задержали россиянина, грозившего распространить ВИЧ в стране

22-летнего гражданина России арестовали на Филиппинах после публикации в TikTok видеороликов с угрозами распространить в стране ВИЧ-инфекцию. Как сообщил телеканал ABS-CBN, задержание произвело Бюро иммиграции республики.