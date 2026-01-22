НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Еще одна страна начала захватывать российские танкеры. Что об этом известно

Еще одна страна начала захватывать российские танкеры. Что об этом известно

Судно задержали в Северном море

298
Судно под контроль взяли французские военные | Источник: Эммануэль Макрон / ХСудно под контроль взяли французские военные | Источник: Эммануэль Макрон / Х

Судно под контроль взяли французские военные

Источник:

Эммануэль Макрон / Х

Французские военные задержали в Северном море танкер, следовавший из России. Об этом сообщил в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон.

«Сегодня утром ВМС Франции задержали следовавший из России нефтяной танкер, находящийся под международными санкциями и подозреваемый в использовании ложного флага», — написал он.

По словам Макрона, операция была проведена в международных водах Средиземного моря при поддержке союзников Франции и «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву». Президент Франции заявил о полной решимости страны обеспечивать «соблюдение международного права и эффективное применение санкций».

Как сообщает портал Maritima со ссылкой на прокуратуру Марселя и морскую префектуру Франции, речь идет о танкере Grinch, который следовал из Мурманска. Военные поднялись на борт судна, чтобы проверить документы, и проверка «подтвердила сомнения в том, что флаг был поднят законно».

Отметим, что это не первый случай, когда Франция применяет жесткие меры в отношении российских судов. Так в октябре военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay в море у портового города Сен-Назер. Позже моряков отпустили, и судно продолжило свой путь. Капитана обвинили только в том, что он не выполнил приказ французских ВМС остановиться.

В последнее время участили случаи захвата российских танкеров. Так в январе США захватили нефтяной российский танкер Marinera в Северной Атлантике. В ответ на это в МИД РФ заявили, что судно осуществляло плавание под государственным флагом РФ в полном соответствии с нормами международного морского права.

После этого инцидента власти Америки и России провели несколько переговоров для освобождения наших моряков. Позже Трамп пообещал освободить двух россиян с захваченного судна. Однако пока они не вернулись на родину.

22 января представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге ответила, что российская сторона выражает разочарование из-за того, что решение президента США Дональда Трампа об освобождении российских моряков с танкера «Маринера» не приведено в действие.

«Мы выражаем недоумение и разочарование в связи с затянувшейся паузой в урегулировании данного важного для нас и безотлагательного вопроса и рассчитываем на то, что это произойдет в самое ближайшее время и наши граждане смогут вскоре вернуться на родину», — отметила дипломат.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
1 час
Ноту протеста уже выслали ?
Гость
21 минута
Потеряем нефтегазовый рынок и больше мы не в теме, давить будет нечем.
Читать все комментарии
Гость
