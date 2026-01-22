Устроившего дебош на Крещение ярославца отправили под арест. Видео

Дебош на Крещение обернулся для ярославца задержанием Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Ярославле отправили под арест 33-летнего дебошира, буянившего у купели на Крещение в Петропавловском парке. Такое наказание суд назначил за нарушение части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

«Оскорбительно приставал к гражданам, выражался грубой нецензурной бранью, на замечания граждан и сотрудников полиции не реагировал, чем нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу», — прокомментировали в Красноперекопском районном суде.

В тот вечер наши корреспонденты работали у купели в Петропавловском парке. Как они передавали с места событий, мужчина попытался проскочить в купель, обойдя очередь.

Он быстро оголил торс и пытался проскользнуть к воде, но его не пустили сотрудники МЧС. Тогда он отбежал в сторону и начал умываться снегом. Все свои действия он сопровождал криком и ругательствами.

«Сейчас оденусь. Не трогай меня, — кричал 33-летний ярославец. — Купаемся, купаемся. Чего плохого-то я вам сделал?»

Задержание попало на видео Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU