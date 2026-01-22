НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

3 м/c,

вос.

 762мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,52
EUR 90,72
ПСБ: главные события года
Топ-5 высокооплачиваемых вакансий
Почему не реставрируют памятник
Изрезал покупательницу
Новый поворот в деле о взятках
Умер бывший директор цирка
Отменяют бакалавриат и магистратуру
Происшествия Крещение Устроившего дебош на Крещение ярославца отправили под арест. Видео

Устроившего дебош на Крещение ярославца отправили под арест. Видео

Рассказываем, как все было

581
Дебош на Крещение обернулся для ярославца задержанием | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUДебош на Крещение обернулся для ярославца задержанием | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Дебош на Крещение обернулся для ярославца задержанием

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Ярославле отправили под арест 33-летнего дебошира, буянившего у купели на Крещение в Петропавловском парке. Такое наказание суд назначил за нарушение части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

«Оскорбительно приставал к гражданам, выражался грубой нецензурной бранью, на замечания граждан и сотрудников полиции не реагировал, чем нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу», — прокомментировали в Красноперекопском районном суде.

В тот вечер наши корреспонденты работали у купели в Петропавловском парке. Как они передавали с места событий, мужчина попытался проскочить в купель, обойдя очередь.

Он быстро оголил торс и пытался проскользнуть к воде, но его не пустили сотрудники МЧС. Тогда он отбежал в сторону и начал умываться снегом. Все свои действия он сопровождал криком и ругательствами.

«Сейчас оденусь. Не трогай меня, — кричал 33-летний ярославец. — Купаемся, купаемся. Чего плохого-то я вам сделал?»

Задержание попало на видео

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Постановление суда не вступило в законную силу.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Крещение Дебош Арест
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Человек к Богу попасть хотел. Но злые люди с пониманием не отнеслись. И прыгнуть в прорубь не дали.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Рекомендуем