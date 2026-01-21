НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Умер бывший директор Ярославского цирка

Умер бывший директор Ярославского цирка

Ему было 87 лет

Ему было 87 лет

589
Не стало бывшего руководителя Станислава Трахтенберга

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, мэрия Ярославля

Не стало бывшего руководителя Станислава Трахтенберга

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, мэрия Ярославля

Ушел из жизни бывший руководитель Ярославского цирка — Станислав Трахтенберг. Ему было 87 лет. Трагичную новость сообщили в мэрии 21 января 2026 года.

«Прошел путь от артиста цирка, выступавшего под сценическим именем Боско с аттракционом „Иллюзия, телепатия, гипноз“, до режиссера и руководителя крупнейших цирковых проектов страны. В 1990 году Станислав Трахтенберг возглавил Ярославский цирк, которому посвятил важный этап своей профессиональной жизни и внес значительный вклад в его развитие», — уточнили в городской администрации.

Станислав Трахтенберг был членом Академии циркового искусства, обладателем знака «За заслуги перед Ярославлем», членом Союза журналистов России, автором книги «Цирк от А до Я».

Редакция 76.RU выражает искренние соболезования родным и близким Станислава Геннадьевича!

Кристина Геворкян

корреспондент
Кристина Геворкян
корреспондент
Смерть Директор цирка
