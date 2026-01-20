НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

0 м/c,

 761мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,76
EUR 90,16
ПСБ: главные события года
«Локомотив» проиграл «Торпедо»
Стала героиней телешоу
Как прошли Крещенские купания
Как отмечают праздники в доме престарелых
Приговор за гибель 4-летней девочки
Жизнь с четверняшками
Происшествия Более 100 искореженных автомобилей и десятки пострадавших: кадры с шоссе в США, достойные фильма-катастрофы

Более 100 искореженных автомобилей и десятки пострадавших: кадры с шоссе в США, достойные фильма-катастрофы

Людей эвакуируют в местную школу

203
Авария произошла из-за гололеда | Источник: HorsesRGreat / TwitterАвария произошла из-за гололеда | Источник: HorsesRGreat / Twitter

Авария произошла из-за гололеда

Источник:

HorsesRGreat / Twitter

В США более 100 автомобилей столкнулись на трассе из-за гололеда. Авария произошла утром 19 января рядом с поселком Зеланд, штат Западный Мичиган. Об этом сообщает шерифская служба округа Оттава.

Источник:

HorsesRGreat / Twitter

По данным сотрудников офиса шерифа, массовая авария на западном участке трассы I-196 началась в 10:20 (18:20 по Москве) и продолжалась около двух часов. За это время на дороге столкнулось более 100 автомобилей, 40 из них фуры. Это привело к полному перекрытию движения по магистрали.

«Ожидается, что автомагистраль будет закрыта на несколько часов для проведения работ по уборке и эвакуации транспортных средств», — сообщил шериф.

Источник:

Michigan.som / Twitter

В ДТП пострадали 19 человек. Как сообщили в полиции, погибших в аварии нет.

«Сотрудники шерифа совместно с местными службами скорой помощи и пожарной охраны оказывают помощь раненым и доставляют их в местные больницы», — говорится в отчете шерифа.

Дорога перекрыта из-за аварии | Источник: HorsesRGreat / TwitterДорога перекрыта из-за аварии | Источник: HorsesRGreat / Twitter

Дорога перекрыта из-за аварии

Источник:

HorsesRGreat / Twitter

Автобусы от средней школы Хадсонвилла и компании Max Transit используются для оказания помощи сотрудникам экстренных служб в транспортировке застрявших на дороге автомобилистов с места происшествия в среднюю школу Хадсонвилла.

По данным синоптиков, в штате выпало от 6 до 12 дюймов снега (около 15 до 30 сантиметров), а порывы ветра достигают 60 миль в час (около 27 м/с).

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
США ДТП Машина Фура Гололед
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем