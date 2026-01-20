Более 100 искореженных автомобилей и десятки пострадавших: кадры с шоссе в США, достойные фильма-катастрофы

Авария произошла из-за гололеда Источник: HorsesRGreat / Twitter

В США более 100 автомобилей столкнулись на трассе из-за гололеда. Авария произошла утром 19 января рядом с поселком Зеланд, штат Западный Мичиган. Об этом сообщает шерифская служба округа Оттава.

По данным сотрудников офиса шерифа, массовая авария на западном участке трассы I-196 началась в 10:20 (18:20 по Москве) и продолжалась около двух часов. За это время на дороге столкнулось более 100 автомобилей, 40 из них фуры. Это привело к полному перекрытию движения по магистрали.

«Ожидается, что автомагистраль будет закрыта на несколько часов для проведения работ по уборке и эвакуации транспортных средств», — сообщил шериф.

В ДТП пострадали 19 человек. Как сообщили в полиции, погибших в аварии нет.

«Сотрудники шерифа совместно с местными службами скорой помощи и пожарной охраны оказывают помощь раненым и доставляют их в местные больницы», — говорится в отчете шерифа.

Автобусы от средней школы Хадсонвилла и компании Max Transit используются для оказания помощи сотрудникам экстренных служб в транспортировке застрявших на дороге автомобилистов с места происшествия в среднюю школу Хадсонвилла.