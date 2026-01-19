«Его отравили». Родители требуют достать из могилы тело сына — они не верят в его случайную смерть в гараже

Следователи не реагируют на доводы о том, что мужчину могли убить Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Семейная пара азербайджанцев Муталлим Иманов и Фаргия Гумметова добиваются от новосибирских следователей разрешения на эксгумацию тела погибшего сына. В январе 2024 года 25-летний Эмил не пришёл домой, а когда родители побежали искать, обнаружили его бездыханным в салоне автомобиля в арендованном гараже. Эксперты пришли к выводу, что он надышался угарным газом, родители уверены: их сына отравили и подбросили тело. Опасаясь и за свою жизнь тоже, они были вынуждены бежать из Новосибирска. Криминальный корреспондент NGS.RU Павел Тиунов с головой окунулся в детектив и выяснил у профессионального юриста, в каком случае родственники могут добиться эксгумации тела умершего, если уверены, что он умер не своей смертью.

Последний разговор

Говоря о 25-летнем Эмиле Иманове родители не могут сдержать слёз. Опора для матери и надежда отца: добрый, отзывчивый, общительный, без вредных привычек. Он получил высшее образование, но последние годы жизни занимался перепродажей автомобилей: купит машину, отремонтирует её, продаст подороже. Поэтому недалеко от дома арендовал гараж, где приводил авто в порядок.

30 января 2024 года день не предвещал беды. Фаргия приготовила еду, позвонил сын, сказал, что скоро придет ужинать. Через 5 минут перезвонил: заявил, что у него встреча, и он поест в столовой. Потом Эмил собирался забежать на 30 минут в гараж и вернуться домой. Не вернулся.

«Часов в 8 вечера мы позвонили ему, мать попросила купить колбасы. У него была сильная одышка. Мы большого значения этому не придали, потому что Эмил собирался чинить машину. Больше он на связь не вышел», — рассказал Муталлим Иманов.

Последнее сообщение от сына родители восприняли с подозрением: так он не писал никогда Источник: Павел Тиунов / NGS.ru

После полуночи терпение родителей кончилось, и они побежали искать сына. Первым делом отправились в гараж, где сразу же нашли Эмиля. Его бездыханное тело было ещё теплым, говорит отец погибшего. Он бросился к сыну, вызвал скорую, сам пытался его реанимировать. Прибывшие медики помочь парню уже ничем не смогли, он скончался.

Горе, которое настигло семью, не отпускает Муталлима и Фаргию до сих пор. Рассказывая о нём, оба пожилых человека срываются на плач. Беда настолько поразила их, что поначалу они покорно приняли вывод экспертов: Эмил Иманов, по мнению специалистов, скончался от отравления угарным газом. Муталлиму, по его словам, уже тогда советовали провести независимую экспертизу, но он на тот момент не обратил на совет должного внимания.

«Нетипичная поза для отравления газом»

Уже после похорон до Муталлима и Фаргии от близких людей дошли разговоры о том, что их сына убили. Причём с указанием подробностей преступления: Эмиля якобы заманили в столовую, специально отвлекли, подбросили ему в еду яд, затем вывезли в техническое помещение, где он скончался, а уже после этого тело подбросили в гараж.

«Его отравили. Я начал вспоминать обстоятельства: да, на улице было холодно, но гараж был закрыт не полностью, внутри горел свет, машина не работала, запаха газа не было. Когда мы его нашли, Эмил лежал в салоне на водительском сидении, но ноги его касались пола гаража — нетипичная поза для отравления угарным газом», — отметил отец погибшего сына.

Отец не смог спасти сына Источник: Предоставлено Муталлимом Имановым

Он подчеркнул, что кошелёк Эмиля валялся рядом с машиной, а банковские карточки из него разбросаны вокруг. По словам отца парня, из портмоне сына исчезли 7 тысяч рублей. Кроме того, Муталлим отметил, что колени и спина Эмила были грязные.

«У него был 14-й Айфон, он тоже валялся, причём у него был разбит экран. Он оказался заблокированным: так бывает, когда много раз вводишь неправильный пароль», — заметил безутешный отец.

Сегодня Муталлим Иманов уверяет, что заметил на шее сына красную полосу, а на щеке — след от удара. Подтвердить свои слова он не может: на руках у семьи только свидетельство о смерти и справка, в которой говорится, что их сын скончался от случайного отравления окисью углерода и, как следствие, отёка лёгкого.

Ничего криминального?

Доводы семейной пары не впечатлили новосибирских следователей, которые проводили доследственную проверку по факту смерти Эмиля Иманова. При этом в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела (имеется в распоряжении редакции) родители погибшего молодого человека вдруг увидели важные несоответствия своим показаниям.

Например, следователь пишет, что, когда родители пришли к гаражу, дверь в него была закрыта, хоть и не на ключ, а машина — заведена.

«Смерть наступила от отравления угарным газом, что подтверждается характерными для этого вида смерти признаками, обнаруженными при вскрытии: красновато-розоватый цвет трупных пятен, алый цвет крови, розоватое прокрашивание внутренних органов и тканей, токсическая концентрация гемоглобина в крови — 51%, хорошо выраженные, разлитые трупные пятна, выраженное полнокровие внутренних органов. При исследовании трупа каких-либо телесных повреждений не обнаружено», — говорится в постановлении.

Попытки родителей возбудить интерес следователей к обстоятельствам странной смерти сына не увенчались успехом: жалобы главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и президенту РФ Владимиру Путину (имеются в распоряжении редакции) результатов не принесли.

Все жалобы спускаются к новосибирским следователям, которые менять своего решения пока не собираются Источник: Алина Скитович / NGS.ru

Возможно, потому что люди, рассказавшие Муталлиму и Фаргие об убийстве их сына, наотрез отказались давать официальные показания, якобы опасаясь за свою жизнь. При этом они же предупредили семью, что злоумышленники хотят поджечь их квартиру. Сразу после этого Муталлим установил камеру наблюдения, которая несколько раз запечатлела странных молодых парней в подъезде.

В мае 2024 года Муталлим Иманов и Фаргия Гумменова бросили в Новосибирске собственную квартиру, бизнес (продуктовый магазин) и уехали в другой город. В столице Сибири супруги теперь бывают наездами: продолжают ездить на приёмы к руководителям правоохранительных органов, писать жалобы, пытаясь доказать свою правду.

Эксгумация. Когда можно?

В разговоре с корреспондентом NGS.RU глава семьи назвал человека, которого подозревает в убийстве сына. Редакция не вправе оглашать имя и фамилию человека, основываясь только на словах Муталлима Иманова. Ограничимся лишь тем фактом, что подозреваемый — его кровный родственник, с которым у него, как он говорит, весьма напряженные отношения. Этот человек, утверждает Иманов, уже высказывал угрозы в адрес его семьи, но доказательств нет: мол, слишком осторожный.

Родители погибшего сына уверены, что тщательное расследование гибели сына само собой расставит всё по своим местам, но для этого нужно провести эксгумацию тела.

Решение важного вопроса без следователей обойтись не может Источник: Артем Устюжанин / E1.ru

«Мы похоронили Эмиля в нашем родном селе в Азербайджане. Местные силовики просят бумагу от новосибирских следователей — разрешение на эксгумацию, но мне такой бумаги не дают, потому что отсутствуют основания», — посетовал Муталлим.

Безутешный отец, ссылаясь на слова неназванных экспертов, уверен, что следы яда могут остаться в костных тканях, поэтому повторное исследование останков просто необходимо.

Если следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, то добиться эксгумации сейчас почти невозможно, заявил адвокат Андрей Росс.

«Законодатель прямо относит процесс проведения эксгумации к следственному действию в рамках официального расследования. Возобновлением производства в свою очередь могут стать новые, ранее не указанные обстоятельства», — пояснил адвокат.