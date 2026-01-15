«Сказали: „Ребенок умер“: истории женщин из роддома Новокузнецка, где массово гибли младенцы

Женщины считают, что случаи халатности были и раньше в больнице Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Федеральные эксперты и силовики работают в роддоме № 1 в поисках ответа на главный вопрос: почему за несколько дней в этих стенах погибли девять младенцев. Официальных версий пока нет. Но уже известно: последние годы учреждение работало с десятками нарушений, а пациентки жаловались на хамство, антисанитарию и вспышки инфекций.

Как жительницы Кузбасса вспоминают свои роды в этом заведении, что происходило в дни массовой гибели новорожденных и почему местные уверены, что это не первые смерти по вине врачей, — в материале NGS42.RU, основанном на историях пациенток.

«Ребенок захлебнулся испражнениями»

Жительница Новокузнецка Ольга М. поступила в акушерское отделение в декабре 2025 года. Роженицу сразу отправили на УЗИ, где, как она рассказала нам, ей четко сказали: сердцебиение у ребенка весом 3500 грамм нормальное, без патологий, нужно ждать естественных схваток.

В роддоме № 1 она пролежала последующие Новый год, январские праздники, но роды так и не начались. По ее словам, лишь к 14 января врачи решили вновь провести УЗИ, в ходе которого сухо ей сообщили: сердце у плода больше не бьется.

— И только на следующий день, когда сдали смену, меня отправили рожать. Независимая экспертиза показала, что гипоксия развивалась с 30 недель, сердце уже плохо работало. Непонятно, почему не заметили на протяжении трех месяцев, я регулярно посещала женскую консультацию. И ничего не сказали в роддоме, — отмечает Ольга.

Судмедэксперты, как объяснила собеседница, также нашли в легких ребенка меконий (первые фекалии новорожденных. — Прим. ред.).

— Сердце еле билось, получается, в последние дни, еще и захлебнулся меконием. Я подала в суд потом. Решение: «Несчастный случай, никто не виноват». Врачи также не извинились, — делится бывшая пациентка отделения.

«Отношение к роженицам хуже, чем к собакам»

Алина Ш. рожала в скандально известной больнице в мае 2024 года. В приемное отделение она прибыла на раннем сроке из-за развившегося воспаления легких.

Анна с ужасом вспоминает первые часы в роддоме, где она, по ее словам, столкнулась с моральным давлением.

— Положили на КТГ, она [медик] сидит и спрашивает: «А ты что, не могла мукалтин выпить? Ребенка выкашляла… так жалко, так жалко…». Извините, у меня чуть глаза из орбит не вылезли. Начинаю подписывать бумаги, она орет: «Быстрее-быстрее», я даже не понимала, что за документы перед мной, — рассказала редакции NGS42.RU Алина.

Следующую ночь она провела в изоляторе, и позже эти условия казались ей просто отличными по сравнению с послеродовой палатой, по которой бегали тараканы. В целом операцию в учреждении молодая мама называет адом.

По словам Алины, сначала медсестра ей нагрубила и при этом не смогла установить катетер с первого раза.

— Она не попадает в вену, колет выше. Через две минуты ковыряния в моей руке у меня надувается шишка, боль невероятная! Ко всему этому я молчу, — рассказывает роженица.

По словам пациентки, спустя полчаса, как она зашла в операционную, ее живот начало схватывать болью и потянуло в туалет. Но на все вопросы о происходящем ее грубо «осаживали» и оскорбляли.

— Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. У меня начинают накатываться слезы, меня трясет, так как это мои первые роды. К тому же ребенок родится раньше срока на три месяца. Я и так на нервах, переживаю, а тут такое… По итогу медсестра наорала и приказала другим, чтобы меня отвели в уборную, — вспоминает она.

— Когда вернулась из туалета, мне начали причитать: «А что ты ревешь-то? Надо было раньше думать! Умираете тут все! Прям бедные!» К слову, я замужем! Не какая-то бомжиха, которая нагуляла не пойми от кого. Так еще в жизни меня не унижали. Отношение к роженицам хуже, чем к собакам, — возмущается Алина.

Но в том самом отделении патологии, где, судя по всему, и погибли девять младенцев, она не столкнулась с плохими условиями. Наоборот: как вспоминает Алина, команда врачей проявила большую чуткость и заботу, чтобы выходить ее недоношенного ребёнка.

— Реанимация действительно сильная! Я родила на 28-ой неделе, и сына такого маленького выходили! Каждый раз, когда я приходила в реанимацию, неонатолог давала надежду, что мой ребенок будет жить. Каждый раз успокаивала меня, и, уходя, я была уверена: он в надежных руках, — отмечала Алина.

«Она кричала, пока ребенок не выпал»

Редакции NGS42.RU удалось также связаться с семьей одной из рожениц, потерявших в январе 2026 года младенца в стенах роддома № 1.

Двоюродную сестру Анны (имя изменено по просьбе героев. — Прим. ред.), жительницу Малиновки Наталью К., привезли в отделение 2 декабря с преждевременными родами. У женщины появилась на свет девочка весом всего 900 грамм.

Хотя и сами роды, как рассказывала Наталья сестре, стали отдельным испытанием в больнице на Сеченова.

— Моя сестра кричала: «Подойдите, у меня потуги». Врач ей в ответ: «Че ты орешь, ты еще не рожаешь». Это не первые роды у моей сестры, она знает, что происходит. В итоге она стоя родила, а ребенка, который падал, словила то ли уборщица, то ли кто», — говорит родственница пациентки.

Новорожденную сразу отправили в реанимацию, куда поначалу маму пускали с лекарствами, памперсами и смесями. Врачи при этом успокаивали семью, объясняя, что девочка быстро набирает вес, патологий по здоровью у нее нет. Но в канун Нового года отделение неожиданно закрыли на карантин, медики заявили, что из-за вспышки ОРВИ.

— Сестра привозила противовирусные свечки, ей продолжали говорить, что все нормально и ничего серьезного. Нашей девочке в январе даже сняли дыхательную трубку и убрали антибиотики. Потом снова объявили карантин, а в воскресенье, 8 января, медсестра позвонила и ей сухо сказала: «Ребенок умер. Заберите его после вскрытия, — возмущается Анна.

Накануне родные забрали тело из Новокузнецка. После похорон семья собирается найти контакты и других пострадавших, чтобы вместе следить за ходом расследования уголовного дела. Кузбассовцы уверены — новорожденная погибла из-за халатности персонала.

«К нам положили девушку, она кашляла»

Наши коллеги из kuzbass.aif.ru рассказывали историю новокузнечанки, которая стала свидетельницей резкого закрытия отделения 12 января. Елена (имя изменено. — Прим. ред.) отметила, что в последние дни в роддом приезжали несколько женщин с кашлем и болезненными симптомами.

— Нас резко выписали. Я испугалась, думала, какую опасную фигню кто притащил (резко на выписку и сказали кварцевать). Еще как раз в этот день положили пациентку, которая кашляла. Мне говорили, что 12 января будут делать плановое УЗИ, не собирались выписывать. Я узнала у врача, она мне сразу сказала про заболеваемость. Оставили только девчонок, у кого плановое КС, — рассказала Елена.

При этом роженица Ирина, с которой общались журналисты, раскрыла, что в роддоме якобы часто наплевательски относились к мерам безопасности. В отделении не всегда вводили карантин в случаях COVID-19.

По ее словам, врачи больницы «зашиваются», иногда принимая до 20 родов в день, после оптимизации и закрытия учреждений. Тем не менее слухи о смертях детей из-за халатности врачей до нее не доходили.

— В первом я лежала долго: 11 дней в патологии, потом пять дней в послеродовом отделении. Обращение со мной было нормальным, за всё это время слышала только про один случай детской смертности, и то это были преждевременные роды на 30 неделе. Там отлично работает детская реанимация, единственная на весь город. Если причина в высокой детской смертности, то немудрено, потому что туда в реанимацию везут детей со всех близлежащих населенных пунктов. И плюс в первом роддоме находится отделение патологии новорожденных. Естественно, там статистика будет выше, — говорит Ирина коллегам.

Также журналисты писали, что с роддомом № 1 связана и смерть роженицы. Жительница Новокузнецка якобы потеряла ребенка в стенах больницы и, не справившись с трагедией, умерла следом.

