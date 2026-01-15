НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -13

4 м/c,

вос.

 761мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,57
EUR 92,20
ПСБ: главные события года
Жалобы на стоимость отопления
Проект генплана за 90 млн
Закрылась старейшая пиццерия
Программа Кубка России по биатлону
Приговор за сгоревшие авто
Что со складом «Вайлдберриз»
Происшествия Массовая гибель новорожденных в Новокузнецке Эксклюзив «Сказали: „Ребенок умер“: истории женщин из роддома Новокузнецка, где массово гибли младенцы

«Сказали: „Ребенок умер“: истории женщин из роддома Новокузнецка, где массово гибли младенцы

По словам мам, отношение там «было хуже, чем к собакам»

184
Женщины считают, что случаи халатности были и раньше в больнице | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЖенщины считают, что случаи халатности были и раньше в больнице | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Женщины считают, что случаи халатности были и раньше в больнице

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Федеральные эксперты и силовики работают в роддоме № 1 в поисках ответа на главный вопрос: почему за несколько дней в этих стенах погибли девять младенцев. Официальных версий пока нет. Но уже известно: последние годы учреждение работало с десятками нарушений, а пациентки жаловались на хамство, антисанитарию и вспышки инфекций.

Как жительницы Кузбасса вспоминают свои роды в этом заведении, что происходило в дни массовой гибели новорожденных и почему местные уверены, что это не первые смерти по вине врачей, — в материале NGS42.RU, основанном на историях пациенток.

«Ребенок захлебнулся испражнениями»

Жительница Новокузнецка Ольга М. поступила в акушерское отделение в декабре 2025 года. Роженицу сразу отправили на УЗИ, где, как она рассказала нам, ей четко сказали: сердцебиение у ребенка весом 3500 грамм нормальное, без патологий, нужно ждать естественных схваток.

Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RUИсточник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU
Источник:

Игорь Епифанцев / NGS42.RU

В роддоме № 1 она пролежала последующие Новый год, январские праздники, но роды так и не начались. По ее словам, лишь к 14 января врачи решили вновь провести УЗИ, в ходе которого сухо ей сообщили: сердце у плода больше не бьется.

— И только на следующий день, когда сдали смену, меня отправили рожать. Независимая экспертиза показала, что гипоксия развивалась с 30 недель, сердце уже плохо работало. Непонятно, почему не заметили на протяжении трех месяцев, я регулярно посещала женскую консультацию. И ничего не сказали в роддоме, — отмечает Ольга.

Судмедэксперты, как объяснила собеседница, также нашли в легких ребенка меконий (первые фекалии новорожденных. — Прим. ред.).

— Сердце еле билось, получается, в последние дни, еще и захлебнулся меконием. Я подала в суд потом. Решение: «Несчастный случай, никто не виноват». Врачи также не извинились, — делится бывшая пациентка отделения.

«Отношение к роженицам хуже, чем к собакам»

Алина Ш. рожала в скандально известной больнице в мае 2024 года. В приемное отделение она прибыла на раннем сроке из-за развившегося воспаления легких.

Анна с ужасом вспоминает первые часы в роддоме, где она, по ее словам, столкнулась с моральным давлением.

— Положили на КТГ, она [медик] сидит и спрашивает: «А ты что, не могла мукалтин выпить? Ребенка выкашляла… так жалко, так жалко…». Извините, у меня чуть глаза из орбит не вылезли. Начинаю подписывать бумаги, она орет: «Быстрее-быстрее», я даже не понимала, что за документы перед мной, — рассказала редакции NGS42.RU Алина.

Источник: личный архив Алины Ш. Источник: личный архив Алины Ш.
Источник:

личный архив Алины Ш.

Следующую ночь она провела в изоляторе, и позже эти условия казались ей просто отличными по сравнению с послеродовой палатой, по которой бегали тараканы. В целом операцию в учреждении молодая мама называет адом.

По словам Алины, сначала медсестра ей нагрубила и при этом не смогла установить катетер с первого раза.

— Она не попадает в вену, колет выше. Через две минуты ковыряния в моей руке у меня надувается шишка, боль невероятная! Ко всему этому я молчу, — рассказывает роженица.

Источник: личный архив Алины Ш. Источник: личный архив Алины Ш.
Источник:

личный архив Алины Ш.

По словам пациентки, спустя полчаса, как она зашла в операционную, ее живот начало схватывать болью и потянуло в туалет. Но на все вопросы о происходящем ее грубо «осаживали» и оскорбляли.

— Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. У меня начинают накатываться слезы, меня трясет, так как это мои первые роды. К тому же ребенок родится раньше срока на три месяца. Я и так на нервах, переживаю, а тут такое… По итогу медсестра наорала и приказала другим, чтобы меня отвели в уборную, — вспоминает она.

Источник: личный архив Алины Ш. Источник: личный архив Алины Ш.
Источник:

личный архив Алины Ш.

Источник: личный архив Алины Ш. Источник: личный архив Алины Ш.
Источник:

личный архив Алины Ш.

Источник: личный архив Алины Ш. Источник: личный архив Алины Ш.
Источник:

личный архив Алины Ш.

— Когда вернулась из туалета, мне начали причитать: «А что ты ревешь-то? Надо было раньше думать! Умираете тут все! Прям бедные!» К слову, я замужем! Не какая-то бомжиха, которая нагуляла не пойми от кого. Так еще в жизни меня не унижали. Отношение к роженицам хуже, чем к собакам, — возмущается Алина.

Но в том самом отделении патологии, где, судя по всему, и погибли девять младенцев, она не столкнулась с плохими условиями. Наоборот: как вспоминает Алина, команда врачей проявила большую чуткость и заботу, чтобы выходить ее недоношенного ребёнка.

— Реанимация действительно сильная! Я родила на 28-ой неделе, и сына такого маленького выходили! Каждый раз, когда я приходила в реанимацию, неонатолог давала надежду, что мой ребенок будет жить. Каждый раз успокаивала меня, и, уходя, я была уверена: он в надежных руках, — отмечала Алина.

«Она кричала, пока ребенок не выпал»

Редакции NGS42.RU удалось также связаться с семьей одной из рожениц, потерявших в январе 2026 года младенца в стенах роддома № 1.

Двоюродную сестру Анны (имя изменено по просьбе героев. — Прим. ред.), жительницу Малиновки Наталью К., привезли в отделение 2 декабря с преждевременными родами. У женщины появилась на свет девочка весом всего 900 грамм.

Хотя и сами роды, как рассказывала Наталья сестре, стали отдельным испытанием в больнице на Сеченова.

— Моя сестра кричала: «Подойдите, у меня потуги». Врач ей в ответ: «Че ты орешь, ты еще не рожаешь». Это не первые роды у моей сестры, она знает, что происходит. В итоге она стоя родила, а ребенка, который падал, словила то ли уборщица, то ли кто», — говорит родственница пациентки.

Новорожденную сразу отправили в реанимацию, куда поначалу маму пускали с лекарствами, памперсами и смесями. Врачи при этом успокаивали семью, объясняя, что девочка быстро набирает вес, патологий по здоровью у нее нет. Но в канун Нового года отделение неожиданно закрыли на карантин, медики заявили, что из-за вспышки ОРВИ.

— Сестра привозила противовирусные свечки, ей продолжали говорить, что все нормально и ничего серьезного. Нашей девочке в январе даже сняли дыхательную трубку и убрали антибиотики. Потом снова объявили карантин, а в воскресенье, 8 января, медсестра позвонила и ей сухо сказала: «Ребенок умер. Заберите его после вскрытия, — возмущается Анна.

Источник: пресс-служба Минздрава областиИсточник: пресс-служба Минздрава области
Источник:

пресс-служба Минздрава области

Накануне родные забрали тело из Новокузнецка. После похорон семья собирается найти контакты и других пострадавших, чтобы вместе следить за ходом расследования уголовного дела. Кузбассовцы уверены — новорожденная погибла из-за халатности персонала.

«К нам положили девушку, она кашляла»

Наши коллеги из kuzbass.aif.ru рассказывали историю новокузнечанки, которая стала свидетельницей резкого закрытия отделения 12 января. Елена (имя изменено. — Прим. ред.) отметила, что в последние дни в роддом приезжали несколько женщин с кашлем и болезненными симптомами.

— Нас резко выписали. Я испугалась, думала, какую опасную фигню кто притащил (резко на выписку и сказали кварцевать). Еще как раз в этот день положили пациентку, которая кашляла. Мне говорили, что 12 января будут делать плановое УЗИ, не собирались выписывать. Я узнала у врача, она мне сразу сказала про заболеваемость. Оставили только девчонок, у кого плановое КС, — рассказала Елена.

При этом роженица Ирина, с которой общались журналисты, раскрыла, что в роддоме якобы часто наплевательски относились к мерам безопасности. В отделении не всегда вводили карантин в случаях COVID-19.

По ее словам, врачи больницы «зашиваются», иногда принимая до 20 родов в день, после оптимизации и закрытия учреждений. Тем не менее слухи о смертях детей из-за халатности врачей до нее не доходили.

— В первом я лежала долго: 11 дней в патологии, потом пять дней в послеродовом отделении. Обращение со мной было нормальным, за всё это время слышала только про один случай детской смертности, и то это были преждевременные роды на 30 неделе. Там отлично работает детская реанимация, единственная на весь город. Если причина в высокой детской смертности, то немудрено, потому что туда в реанимацию везут детей со всех близлежащих населенных пунктов. И плюс в первом роддоме находится отделение патологии новорожденных. Естественно, там статистика будет выше, — говорит Ирина коллегам.

Источник:

Городские медиа

Также журналисты писали, что с роддомом № 1 связана и смерть роженицы. Жительница Новокузнецка якобы потеряла ребенка в стенах больницы и, не справившись с трагедией, умерла следом.

Редакция NGS42 просит женщин и их близких, которые становились пациентками роддома № 1, связались с нами для информационного и юридического сопровождения.

Адрес редакции: Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, офис 201, телефон +7 (3842) 23-22-60.

Электронный адрес: ngs42@shkulev.ru

ПО ТЕМЕ
Лера ГородецкаяЛера Городецкая
Лера Городецкая
Ведущий корреспондент NGS42.RU
Роддом Новокузнецк Новорожденный Гибель История
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Рекомендуем