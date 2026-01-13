«Дважды за сутки умирали по трое детей»: всё о массовой гибели младенцев в роддоме Кузбасса

Роддом приостановил прием женщин на неопределенный срок Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Новокузнецкий роддом № 1 оказался в центре скандала после того, как стало известно о массовой смерти новорожденных. Как выяснил NGS42.RU, один из умерших детей появился на свет в коридоре, причем женщине пришлось рожать стоя.

Что известно о смерти младенцев, в каких условиях содержались дети и как ситуацию комментируют власти и правоохранители — в материале NGS42.RU.

Накануне днем, 12 января, источники издания сообщили, что роддом № 1 в Новокузнецке внезапно решили закрыть без объяснения причин. Медработники на условиях анонимности рассказали, что в последнее время сильно сказывался дефицит кадров, из-за чего санитаров якобы привлекали к работе в качестве медсестер. Тогда же стало известно, что в больнице умерли несколько младенцев, но сколько именно, оперативно выяснить не удалось.

Редакция NGS42.RU попыталась связаться с главврачом или завотделением, но в 16 часов все они уже закончили работать и покинули медучреждение.

Вскоре после публикации с редакцией связался представитель Минздрава Кузбасса, который сообщил, что роддом действительно закрыт, но официальная причина — превышение порога заболеваемости, о смерти младенцев — ни слова.

Источник: Первая горбольница / Telegram

Во вторник, 13 января, источник NGS42.RU в Минздраве сообщил, что погибли как минимум шесть детей, при этом в министерство об этом якобы не сообщали до момента публикации новости нашего издания. Все они скончались в течение нескольких дней.

«Один умер в первую неделю нового года, 8 января — сразу трое, еще двое — позавчера», — сказал собеседник издания.

Вскоре после этого с редакцией связался еще один медработник, который уточнил, что в общей сложности умерли девять детей, дважды смерти трех новорожденных происходили в течение суток.

Разбираться с ситуацией стали правоохранители: о проверках сообщили пресс-службы областной прокуратуры и следкома. По их данным, в произошедшем также разбираются представители Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

С редакцией связалась женщина, сестра которой родила еще в начале декабря, но забрать ребенка из роддома не вышло: девочка оказалась в числе умерших 11 января.

По словам новокузнечанки, роды у женщины вовремя принять не смогли, несмотря на тот факт, что она находилась в отделении.

«Сестра начала рожать в коридоре. Кричала, просила помочь, но никто не подходил, медик ей сказал какой-то: „Что ты орешь? Ты же не рожаешь“. В итоге санитарка, стоявшая рядом, поймала ребенка, который буквально падал на пол», — рассказала собеседница издания.

Новорожденную в итоге поместили в реанимацию, где она провела более месяца. Всё это время состояние было хорошим, младенец набирал вес, два дня назад сообщили, что ребенок скончался, причину смерти не озвучили.

Спустя почти сутки после закрытия роддома и первых сообщений о смертях, глава Минздрава Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил факт массовой гибели новорожденных.

«Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», — заявил Тарасов.

Через несколько часов произошедшее прокомментировал губернатор Илья Середюк. Он дал поручение отстранить главного врача Виталия Хераскова.

Источник: Илья Середюк / Telegram

Последней на текущий момент ситуацию прокомментировала пресс-служба Минздрава Кузбасса, которая сообщила, что из 234 детей, появившихся на свет в течение последних полутора месяцев, 32 проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные, с экстремально низкой массой тела.

«Все 17 детей с наличием тяжелой внутриутробной инфекции, в том числе один ребенок с наличием первичного иммунодефицита. Некоторые находились в отделении интенсивной терапии более 30 дней. Всем новорожденным была оказана медицинская помощь в соответствии с клиническими рекомендациями. К сожалению, 9 детей не выжили», — говорится в релизе.