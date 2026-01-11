«На скорой увезли»: в Ярославле случилось ДТП с пострадавшими

10 января в 20:30 в Ярославле случилось ДТП. На проспекте Фрунзе столкнулись два автомобиля.
Авария произошла около дома № 45а. Как сообщили в УМВД по Ярославской области, столкнулись «Фольксваген» и ВАЗ. Оба водителя — 1981 года рождения.
Кадры с места происшествия появились в соцсетях. На видео заметно, что передняя часть иномарки разбита. У отечественного автомобиля — вмятины на задней части.
На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Очевидцы сообщили, что были пострадавшие.
«Кого-то увезли на скорой», — подписали авторы публикации в соцсетях.
В полиции порталу 76.RU информацию подтвердили. Сообщается, что у пассажира отечественного автомобиля есть телесные повреждения.