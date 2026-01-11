НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия «На скорой увезли»: в Ярославле случилось ДТП с пострадавшими

«На скорой увезли»: в Ярославле случилось ДТП с пострадавшими

Подробностями поделились в УМВД по Ярославской области

1 205
На место ДТП приехала машина скорой помощи | Источник: Жесть Ярославль / TelegramНа место ДТП приехала машина скорой помощи | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

На место ДТП приехала машина скорой помощи

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

10 января в 20:30 в Ярославле случилось ДТП. На проспекте Фрунзе столкнулись два автомобиля.

Авария произошла около дома № 45а. Как сообщили в УМВД по Ярославской области, столкнулись «Фольксваген» и ВАЗ. Оба водителя — 1981 года рождения.

Кадры с места происшествия появились в соцсетях. На видео заметно, что передняя часть иномарки разбита. У отечественного автомобиля — вмятины на задней части.

В ДТП пострадал пассажир

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Очевидцы сообщили, что были пострадавшие.

«Кого-то увезли на скорой», — подписали авторы публикации в соцсетях.

В полиции порталу 76.RU информацию подтвердили. Сообщается, что у пассажира отечественного автомобиля есть телесные повреждения.

Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
