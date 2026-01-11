Машина ушла под землю. Последствия прорыва трубы в Ярославле — фото

Прорыв случился рано утром Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Рано утром 11 января на улице Лескова случилась коммунальная авария. Из-за прорыва вода стала быстро разливаться по всей улице. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

«Улица Лескова, проспект Фрунзе. По всей видимости, случился прорыв», — написали авторы поста в Telegram-канале «Жесть Ярославль».

Вода быстро растеклась по всей улице Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

Вода сильно размыла грунт, из-за чего одна из припаркованных машин провалилась под землю. Местные жители забили тревогу, началась спасательная операция. На место приехала спецтехника. Машину из ямы достали, но, по мнению очевидцев, исправно работать она уже вряд ли будет.

Фотографиями стали делиться жители в соцсетях Источник: Жесть Ярославль / Telegram Одна из машин на парковке ушла под воду Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В 2017 году во дворе на улице Лескова после прорыва трубы одна из машин также ушла под землю. Владельцы автомобиля тогда сообщили, что спасти машину не удалось.

Редакция 76.RU запросила комментарий у водоканала. Произошедшую ситуацию подтвердили. Сообщается, что утечка локализована.