Происшествия Машина ушла под землю. Последствия прорыва трубы в Ярославле — фото

Машина ушла под землю. Последствия прорыва трубы в Ярославле — фото

Публикуем комментарий водоканала

2 065
Прорыв случился рано утром | Источник: Жесть Ярославль / TelegramПрорыв случился рано утром | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Прорыв случился рано утром

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Рано утром 11 января на улице Лескова случилась коммунальная авария. Из-за прорыва вода стала быстро разливаться по всей улице. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

«Улица Лескова, проспект Фрунзе. По всей видимости, случился прорыв», — написали авторы поста в Telegram-канале «Жесть Ярославль».

Вода быстро растеклась по всей улице

Источник:

Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

Вода сильно размыла грунт, из-за чего одна из припаркованных машин провалилась под землю. Местные жители забили тревогу, началась спасательная операция. На место приехала спецтехника. Машину из ямы достали, но, по мнению очевидцев, исправно работать она уже вряд ли будет.

Фотографиями стали делиться жители в соцсетях | Источник: Жесть Ярославль / TelegramФотографиями стали делиться жители в соцсетях | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Фотографиями стали делиться жители в соцсетях

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Одна из машин на парковке ушла под воду | Источник: Жесть Ярославль / TelegramОдна из машин на парковке ушла под воду | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Одна из машин на парковке ушла под воду

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В 2017 году во дворе на улице Лескова после прорыва трубы одна из машин также ушла под землю. Владельцы автомобиля тогда сообщили, что спасти машину не удалось.

Редакция 76.RU запросила комментарий у водоканала. Произошедшую ситуацию подтвердили. Сообщается, что утечка локализована.

«Бригада АО ЯВК ведет работы по ее полному устранению. Подача ХБС абонентам осуществляется в полном объеме», — отметили в пресс-службе водоканала.

Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Прорыв Водоканал
Комментарии
11
Гость
1 час
И это ещё не было сильных морозов.
JayroslavMudryi
1 час
дальше суды, отказы в компенсации---опять суд и максимум 250 тыс руб
