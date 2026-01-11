Машина ушла под землю. Последствия прорыва трубы в Ярославле — фото

Рано утром 11 января на улице Лескова случилась коммунальная авария. Из-за прорыва вода стала быстро разливаться по всей улице. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
«Улица Лескова, проспект Фрунзе. По всей видимости, случился прорыв», — написали авторы поста в Telegram-канале «Жесть Ярославль».
Вода сильно размыла грунт, из-за чего одна из припаркованных машин провалилась под землю. Местные жители забили тревогу, началась спасательная операция. На место приехала спецтехника. Машину из ямы достали, но, по мнению очевидцев, исправно работать она уже вряд ли будет.
В 2017 году во дворе на улице Лескова после прорыва трубы одна из машин также ушла под землю. Владельцы автомобиля тогда сообщили, что спасти машину не удалось.
Редакция 76.RU запросила комментарий у водоканала. Произошедшую ситуацию подтвердили. Сообщается, что утечка локализована.
«Бригада АО ЯВК ведет работы по ее полному устранению. Подача ХБС абонентам осуществляется в полном объеме», — отметили в пресс-службе водоканала.