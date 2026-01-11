НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Скоростной катер с россиянами на борту столкнулся с траулером на Пхукете: погибла девушка — кадры

Скоростной катер с россиянами на борту столкнулся с траулером на Пхукете: погибла девушка — кадры

Во время крушения в открытом море оказались 55 человек

356
От удара катер перевернулся и ушел под воду | Источник: SHOT / TelegramОт удара катер перевернулся и ушел под воду | Источник: SHOT / Telegram

От удара катер перевернулся и ушел под воду

Источник:

SHOT / Telegram

Катер с россиянами затонул у Пхукета после столкновения с рыболовным траулером. Об этом сообщили Центр управления въездом и выездом из порта Пхукета и тайское информационное агентство TNA.

«Катер с российскими туристами на борту столкнулся с другой лодкой в открытом море. Данный морской оператор проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса. Катера этой компании ранее уже попадали в аварии», — подтвердил ТАСС источник в местной туристической индустрии.

Авария произошла сегодня около 08:00 у острова Ко Кай. На борту судна были 52 туриста и три члена экипажа. От удара нос катера развалился. Лодка перевернулась и ушла под воду. В открытом море оказались 55 человек.

Всего в крушении пострадали 12 человек

Источник:

SHOT / Telegram

Люди держались друг за друга и помогали выбраться. Спасатели быстро прибыли на место и эвакуировали пострадавших.

В результате крушения погибла россиянка, сообщает газета Thairath. Девушке было 18 лет.

Источник: SHOT / TelegramИсточник: SHOT / Telegram
Источник:

SHOT / Telegram

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии | Источник: SHOT / TelegramОдин пострадавший находится в тяжелом состоянии | Источник: SHOT / Telegram

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии

Источник:

SHOT / Telegram

Кроме того, пострадали 12 человек. Один госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет Telegram-канал Shot.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Таиланд Катер Крушение Смерть Авария Море
Комментарии
1
Гость
5 минут
Техники безопасности и правил, в странных, малоразвитых странах, не будет ещё очень долго.
Гость
