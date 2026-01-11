Скоростной катер с россиянами на борту столкнулся с траулером на Пхукете: погибла девушка — кадры

Катер с россиянами затонул у Пхукета после столкновения с рыболовным траулером. Об этом сообщили Центр управления въездом и выездом из порта Пхукета и тайское информационное агентство TNA.
«Катер с российскими туристами на борту столкнулся с другой лодкой в открытом море. Данный морской оператор проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса. Катера этой компании ранее уже попадали в аварии», — подтвердил ТАСС источник в местной туристической индустрии.
Авария произошла сегодня около 08:00 у острова Ко Кай. На борту судна были 52 туриста и три члена экипажа. От удара нос катера развалился. Лодка перевернулась и ушла под воду. В открытом море оказались 55 человек.
Люди держались друг за друга и помогали выбраться. Спасатели быстро прибыли на место и эвакуировали пострадавших.
В результате крушения погибла россиянка, сообщает газета Thairath. Девушке было 18 лет.
Кроме того, пострадали 12 человек. Один госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет Telegram-канал Shot.