Скоростной катер с россиянами на борту столкнулся с траулером на Пхукете: погибла девушка — кадры

От удара катер перевернулся и ушел под воду Источник: SHOT / Telegram

Катер с россиянами затонул у Пхукета после столкновения с рыболовным траулером. Об этом сообщили Центр управления въездом и выездом из порта Пхукета и тайское информационное агентство TNA.

«Катер с российскими туристами на борту столкнулся с другой лодкой в открытом море. Данный морской оператор проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса. Катера этой компании ранее уже попадали в аварии», — подтвердил ТАСС источник в местной туристической индустрии.

Авария произошла сегодня около 08:00 у острова Ко Кай. На борту судна были 52 туриста и три члена экипажа. От удара нос катера развалился. Лодка перевернулась и ушла под воду. В открытом море оказались 55 человек.

Всего в крушении пострадали 12 человек Источник: SHOT / Telegram

Люди держались друг за друга и помогали выбраться. Спасатели быстро прибыли на место и эвакуировали пострадавших.

В результате крушения погибла россиянка, сообщает газета Thairath. Девушке было 18 лет.

Источник: SHOT / Telegram Один пострадавший находится в тяжелом состоянии Источник: SHOT / Telegram