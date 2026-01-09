НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Более полумиллиона человек остались без света и отопления: по Белгороду нанесли ракетный удар

Более полумиллиона человек остались без света и отопления: по Белгороду нанесли ракетный удар

Рассказываем всё, что известно о последствиях

144
Тысячи домов погрузились во мрак | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUТысячи домов погрузились во мрак | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Тысячи домов погрузились во мрак

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Более 500 тысяч человек остались без света и отопления в Белгородской области. Это произошло после ракетного удара. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«У нас без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях, без тепла почти такое же количество, в первую очередь это 1920 многоквартирных домов. Почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения», — заявил Гладков.

На месте работают аварийные бригады. В том числе подключаются резервные мощности. 

Ракетный удар произошел еще ночью. Предупреждение об опасности появилось в 00:02 (мск). Через 22 минуты уже было известно о серьезных повреждениях инфраструктуры. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Ущерб и сроки восстановления еще предстоит оценить, добавил губернатор. Глава региона проводит оперативный штаб в связи со сложившейся ситуацией. Более подробную информацию о происходящем в Белгородской области Гладков обещал предоставить позже.

Всего, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа: 

  • два — над Брянской областью;

  • один — над Белгородской областью;

  • один — над Ростовской областью;

  • один — над Орловской областью. 

Днем ранее регион подвергся атаке беспилотников. В селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту. Глава Грайворонского округа Дмитрий Панков выехал на место. В этот момент ударил еще один БПЛА. В итоге глава округа получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Это уже третий раз, когда Панков получает травмы во время атак. 

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

  • какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
